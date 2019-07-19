Экономика
Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAXКоммерсантъ вчера в 23:35
Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам. Эти воздушные суда запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:47, Вашингтон
Политика
Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Политика
Путин пообщался с пострадавшим от наводнения ребенком
Обновлено в 04:27
Экономика
Брат президента Молдавии стал акционером компании Игоря Чайки
Акционером компании "Архплей Девелопмент", принадлежащей предпринимателю Игорю Чайке, стал брат президента Молдавии Игоря Додона Александр, сообщает "Прайм".
Обновлено в 03:30
Происшествия
СК назвал причину инцидента с Boeing 737 в Шереметьево
Обновлено в 04:06
Авто
Названы самые распространенные Nissan в автопарке России
Специалисты проанализировали данные по моделям и назвали самые распространенные Nissan в автопарке России, отметив, что большая часть автопарка марки приходится на кроссоверы и внедорожники — 893 466 авто.
Обновлено в 04:03
Политика
Береговая охрана США требует ледоколы для конкуренции с Россией
Обновлено вчера в 18:35
Кино
Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом
В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
Обновлено вчера в 17:03
Культура
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Экономика
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Космос
Астрономы измерили массу двух бинарных пульсаров
Обновлено вчера в 13:06
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Экономика
Путин поручил обеспечить малоимущих жильем
Глава государства поручил кабмину РФ разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности.
Обновлено в 00:29
Политика
МИД ответил на возможное расширение нормандского формата
Заместитель главы МИД Григорий Карасин заявил, что российская сторона не против расширения «нормандского формата».
Обновлено в 04:41
Общество
Нетронутый античный склеп с воинами обнаружен в Крыму
Сотрудники Института археологии РАН и фонда «Археология» обнаружили античный склеп с воинами на востоке Крыма.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
Чемезов заявил о готовности поставлять Турции Су-35 взамен F-35
«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», – цитирует ТАСС главу «Ростеха».
Обновлено вчера в 08:21
Гаджеты
Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android
В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Технологии
В Сочи научили дроны летать между деревьями и искать пропавших людей
Воспитанники образовательного центра "Сириус" в Сочи усовершенствовали способ поиска потерявшихся в лесу людей при помощи беспилотников, которые теперь умеют самостоятельно летать между деревьями, сообщили РИА Новости в образовательном центре.
Обновлено в 03:54
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Общество
Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летием
Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем, отметив талант и многогранность народного артиста РСФСР.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов
Ранее News.ru сообщал, что согласно данным опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг» 13–17 июля, в Раду на внеочередных парламентских выборах могут пройти семь партий.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили
Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено в 04:00
Происшествия
На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски
Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:49
Хоккей
Панарин ответил на критику после скандального интервью
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин высказался на критику в свою сторону в инстаграме.
Обновлено в 03:34