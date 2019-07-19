Экономика

Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAXКоммерсантъ вчера в 23:35

Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам. Эти воздушные суда запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.
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Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAX

Коммерсантъвчера в 23:35

В Boeing раскрыли финансовые потери из-за проблем с 737 МАХ

Известиявчера в 23:17

Boeing сообщает о почти $5 млрд убытков из-за запрета полётов 737 MAX

Life.ruвчера в 18:45

Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ

РИА Новостивчера в 19:01

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Boeing заявил о потерях в $4,9 млрд из-за запрета полетов и задержек заказов 737 MAX

ТАССвчера в 17:20
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:47, Вашингтон
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Армия и оружие

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