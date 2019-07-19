Экономика
Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAXКоммерсантъ вчера в 23:35
Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам. Эти воздушные суда запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
Политика
Трамп: власти США успешно решат вопрос о повышении потолка госдолга
Администрация и Конгресс США успешно договорятся о повышении потолка госдолга.
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Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
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Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Энергетика
Путин заявил, что серьезно ограничивать цены на топливо опасно
Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.
Обновлено в 13:31
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Звезда опубликовала фотографии ног в синяках и гематомах. Судя по снимкам, хуже всего пришлось левой ноге певицы.
Обновлено в 13:30
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Иран захватил британский танкер
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Экономика
Биржам в РФ разрешили скрывать данные из-за угрозы санкций
Как следует из пакета постановлений правительства РФ, биржи, в частности, разрешается скрывать данные об эмитентах, ценные бумаги которых допущены к торгам, об их финансовых инструментах, валюте и товарах, а также об условиях договоров и неисполнении обязательств по сделкам, сообщает «Финмаркет».
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Происшествия
Адвокат рассказал о первом допросе Абызова
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов впервые за четыре месяца ареста дал показания по делу об инкриминируемых ему создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве на 4 млрд руб. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Аснис.
Обновлено в 13:03
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Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
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Футбол
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Российская премьер-лига при поддержке телеканала «Матч ПРЕМЬЕР» учредила новые индивидуальные награды для игроков и тренеров.
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«КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5
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Обновлено в 12:30
Музыка
Украинская певица Maruv восхитила Аллу Пугачеву
Легендарная певица Алла Пугачева высоко оценила выступление исполнительницы Maruv, которое прошло в рамках музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале.
Обновлено в 12:19
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Россияне атаковали инстаграм Леонардо Ди Каприо
Обновлено в 08:51
Кино
В Сети появился первый трейлер киноверсии мюзикла «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures разместила в YouTube трейлер фильма "Кошки". Картину сняли по знаменитому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Дезертир с гранатой задержан у здания Рады
В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке.
Обновлено в 14:27
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Семин убежден, что Гилерме принесет еще много пользы ФК «Локомотив»
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Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено в 14:09
Здоровье
Тюменка обвинила врачей в неоказании помощи её отцу
По словам женщины, бригада скорой помощи ехала к её отцу слишком долго, а в больнице ему не оказали необходимую помощь, отправив лечить серьёзное заболевание в городскую поликлинику.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Монако» с Головиным уступил «Эвертону» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч между «Монако» и «Эвертоном». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу команды из Ливерпуля.
Обновлено в 13:53
Космос
Google посвятила дудл 50-летию высадки на Луну
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Харден не сыграет за сборную США на ЧМ-2019
Атакующий защитник «Рокетс» Джеймс Харден не поможет сборной США на чемпионате мира 2019 года.
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Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Владимир Путин остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
Обновлено в 08:17
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Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
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Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Политика
Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов
Председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов на Украине.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено в 12:00
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У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
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