Экономика
Boeing оценил в $5,6 млрд потери из-за проблем с лайнерами 737 MAXКоммерсантъ вчера в 23:35
Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на $5,6 млрд из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам. Эти воздушные суда запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.
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Борис Минц пожаловался на жизнь на £10 000 в неделю и давление на его семью
В октябре 2018 года РБК писал со ссылкой на британский реестр юридических лиц, что семья Бориса Минца приобрела спа-отель DoubleTree by Hilton Cheltenham в Великобритании в 150 км от Лондона.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
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Росстандарт отправил ГОСТ на фотосессии для младенцев на доработку
ГОСТ на фотоуслуги для новорожденных по приказу Росстандарта возвращен на доработку в профильный технический комитет.
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Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург
В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
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Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
Обновлено вчера в 12:00
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Патриарх Кирилл назначил первого викария
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Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон об усилении ответственности за преступления против несовершеннолетних.
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Под Донецком уничтожены украинские оккупанты
Вечером в пятницу, 19 июля, на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.
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Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
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Происшествия
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Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
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Кино
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Вышел трейлер киноверсии мюзикла «Кошки»
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NVIDIA обновила техно-демку высадки на лунную поверхность
В NVIDIA сообщили, что эффект освещения воссоздан со всей тщательностью, и полностью соответствует световым эффектам, которые космонавты могли наблюдать в тот день, стоя на поверхности Луны.
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Происшествия
Инна Чурикова осталась в реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова после падения во время спектакля находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ее состояние оценивают как тяжелое.
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Здоровье
Врач Олег Какурин рассказал о плюсах и минусах отдыха в бане
Главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин рассказал о пользе и вреде отдыха в бане.
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