Экономика
Boeing оценил в $1 млрд убытки от запретов на полеты самолетов 737 MaxВедомости 12:06
В указанную сумму входят также затраты на дополнительное обучение пилотов и обновление программного обеспечения лайнеров. При этом эксперты оценивают убытки Boeing от временных запретов на полеты 737 Max в гораздо большую сумму, отмечает WSJ.
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Политика
Команда Зеленского отреагировала на указ Путина о паспортах для жителей Донбасса
Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник ранее поблагодарили российского лидера Владимира Путина за подписание указа об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО.
Обновлено в 12:33
Общество
«Аэрофлот» наградил самых летающих журналистов и артистов
Обновлено в 11:20
Экономика
Минпромторг заявил о планах ввести маркировку труб
Минпромторг предлагает для борьбы с контрафактными и фальсифицированными трубами ввести несколько мер контроля, в том числе сертификацию и маркировку, а также запретить вторичное использование подержанных труб.
Обновлено в 08:30
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Политика
Nord Stream 2 готовится к суду с ЕС по газовой директиве
Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг написал письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором просит его подтвердить, что «Северный поток-2» будет рассматриваться в рамках директивы не как новый, а как уже существующий проект, что позволит газопроводу получить исключения.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Пентагон: США не заинтересованы в гонке вооружений с Россией
Соединенные Штаты не заинтересованы в гонке вооружений с Россией, а также в создании новых видов оружия.
Обновлено в 11:39
Культура
Зеленский оставит проекты студии «Квартал 95»
Владимир Зеленский, победивший президентских выборах на Украине, оставит проекты студии "Квартал 95", его место займут другие участники проекта и известные юмористы, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:38
Здоровье
Эксперты рассказали, когда стоит обратиться к психологу
Согласно статистике, чаще всего к специалисту обращаются женщины в возрасте 18-30 лет и мужчины 25-40 лет.
Обновлено в 03:26
Общество
Тимати посвятил клип погибшему в автокатастрофе другу Ратмиру Шишкову
24 апреля музыканту, участнику проекта «Фабрика звезд-4» Ратмиру Шишкову исполнился бы 31 год. Он был близким другом рэпера Тимати.
Обновлено в 11:41
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Ахматом»
Обновлено вчера в 00:51
Политика
Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском
В среду на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Чешского радио Плюс в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком "Еврей во главе украинских фашистов".
Обновлено в 10:08
Политика
Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в ходе процесса по делу об убийстве супруга поменяла свои показания, сообщил журналист Виталий Губин.
Обновлено вчера в 14:15
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Происшествия
СК требует ареста причастных к убийству россиянина в Сирии
Следственный комитет установил новых фигурантов дела об убийстве в Сирии в 2015 году российского летчика Олега Пешкова, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:07
Технологии
Испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока прошли в РФ
На головном плавучем энергоблоке "Академик Ломоносов" завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки.
Обновлено в 12:25
Единоборства
Бывший тренер Нурмагомедова объяснил, почему боец покинул его команду
Экс-наставник чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Марат Кештов объяснил, почему боец ушёл из его команды после своего первого поединка в UFC.
Обновлено в 10:00
Политика
Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии
Президент добавил, что преимущество чеченского народа и вообще других народов Кавказа заключается в очень бережном отношении к детям и к другим родственникам.
Обновлено в 11:08
Авто
Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Экономика
Россияне стали массово продавать свои дачи
Обновлено вчера в 03:17
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег
Ольга Бузова стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!».
Обновлено в 10:17
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Здоровье
Средняя зарплата врачей за шесть лет выросла на 120%
Средняя заработная плата врача в России выросла в 2018 году на 120% по сравнению с показателем 2012 года и достигла 75 тыс. рублей, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая с докладом на итоговой коллегии министерства в среду.
Обновлено в 07:08
Футбол
Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом»
«Спартак» сыграет в гостевом матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» без нападающего Луиса Адриано и защитника Николая Рассказова, сообщает телеграм-канал Sport_inside.
Обновлено в 08:52
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Политика
ФБР рассекретило доклад о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено вчера в 05:21