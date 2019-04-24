Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрдВедомости 12:06

В указанную сумму входят также затраты на дополнительное обучение пилотов и обновление программного обеспечения лайнеров. При этом эксперты оценивают убытки Boeing от временных запретов на полеты 737 Max в гораздо большую сумму, отмечает The Wall Street Journal (WSJ).

Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд

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