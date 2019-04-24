Экономика
Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрдВедомости 12:06
В указанную сумму входят также затраты на дополнительное обучение пилотов и обновление программного обеспечения лайнеров. При этом эксперты оценивают убытки Boeing от временных запретов на полеты 737 Max в гораздо большую сумму, отмечает The Wall Street Journal (WSJ).
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Запрет на полеты 737 Max обошелся Boeing в $1 млрд производственных расходов
Rambler News Service13:11
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