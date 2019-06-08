Происшествия
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 годаГазета.Ru вчера в 22:20
Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
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Boeing в 2017 году отложила починку неисправности в системе безопасности модели 737 MAX
Коммерсантъвчера в 21:41
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:05, Ашберн
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