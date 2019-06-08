Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 годаГазета.Ru вчера в 22:20

с чего всё началось

Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.

Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

Игры В Сети появилось изображение возможного издания Cyberpunk 2077 Промо-изображение издания Cyberpunk 2077 со списком бонусов на польском языке появилось на reddit.

Футбол В РФС допустили исключение российских клубов из Лиги чемпионов Ранее представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо в интервью «Известиям» заявил, что российские клубы, возможно, не будут участвовать в Лиге чемпионов после реформирования турнира в 2024 году.

Политика Делегацию из стран ЕС поразило величие Крымского моста Делегация общественников из стран Евросоюза была поражена величием и масштабом строительства моста через Керченский пролив, сообщила РИА Новости руководитель делегации Татьяна Говорова-Генард.

Происшествия Названа причина прошлогодних летних пожаров в Калифорнии Причиной масштабных пожаров в июле прошлого года в Калифорнии стал осколок раскаленного металла или вылетевшая из-под молота искра.

Происшествия Журналисту Голунову вызвали скорую Журналисту "Медузы" Ивану Голунову стало плохо, ему вызвали скорую.

Политика Украинский шоумен представит Вакарчука на выборах в Раду Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что от его партии на выборы в Раду пойдет украинский шоумен Сергей Притула.

Космос В NASA рассказали о космическом туризме на МКС «Сегодня знаменательный день – NASA открывает МКС для коммерческих возможностей», – заявил на пресс-конференции руководитель финансового управления NASA Джефф ДеВитт.

Наука Во Франции нашли камень с мезолитическими рисунками Археологи нашли на западе Франции небольшой кусок известняка с вырезанными на нем геометрическими и фигуративными рисунками, в том числе изображениями лошади и зубра.

Политика Экс-глава СБ Украины представил первую десятку своей партии «Сила и честь» Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко представил первую десятку партийного списка своей партии "Сила и честь" на внеочередных выборах в Верховную раду.

Политика Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.

Шоу-бизнес Сын Алибасова рассказал о состоянии отца Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, однако опасности для его жизни нет.

Наука Найден способ понизить артериальное давление Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.

Происшествия В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, после того как в драке на юго-западе Москвы погиб мужчина, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Происшествия Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.

Транспорт В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11 Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.

Происшествия Юноша получил тяжелые травмы, прыгнув с Яхтенного моста в Петербурге Как сообщало ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 2 августа 2018 года 33-летний мужчина прыгнул в Финский залив с Яхтенного моста, упал на воду плашмя, отбил внутренние органы и был увезен на «скорой» в тяжелом состоянии.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Происшествия Новосибирские журналисты вышли на пикет в поддержку Ивана Голунова Примерно в полдень, 8 июня. около десятка новосибирских журналистов вышли на акцию протеста против задержания в Москве Ивана Голунова.

Политика Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.

Авто Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 тыс. 358 новых владельцев.

Экономика Минтруд усмотрел связь в падении рождаемости и низких доходах Падение рождаемости в России в 2016-2018 годах связано в большей степени с низкими доходами, сем с сокращением числа женщин детородного возраста, заявил замминистра труда РФ Алексей Вовченко.

Армия и оружие Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля Появилось видео того, как крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».

Политика Аксенов допустил досрочный запуск поездов на Крымском мосту Темпы строительства железнодорожных путей на Крымском мосту позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше срока.

Хоккей Тренер «Сент-Луиса» высказался о дисквалификации Барбашева Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Крэйг Берюбе высказался о дисквалификации форварда Ивана Барбашева, который пропустит шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".