Происшествия

Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 годаГазета.Ru вчера в 22:20

Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Читать в источнике
с чего всё началось
Корпорация Boeing обнаружила недочеты в работе автоматических систем лайнера 737 Mах еще в 2017 г., но не собиралась исправлять их до 2020 г. Об этом сообщает
 Associated Press со ссылкой на лидеров комитета палаты представителей США по транспорту и инфраструктуре, занимающегося расследованием аварий Boeing, Питера ДеФацио и Рика Ларсена.
Ведомости00:19

Подробнее о событии

В Boeing признались в планах исправить проблемы с 737 Max в 2020 году

РБК00:32

Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

Газета.Ruвчера в 22:20

Крушения Boeing: компания отложила решение проблемы на три года

Вести.Ruвчера в 22:40

AP: Boeing не планировал исправлять ошибку в автоматической системе 737 MAX до 2020 года

ТАССвчера в 22:20

В Boeing не планировали исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

Интерфаксвчера в 23:02

Boeing в 2017 году отложила починку неисправности в системе безопасности модели 737 MAX

Коммерсантъвчера в 21:41

В Boeing не планировали исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

Говорит Москвавчера в 23:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:41, Ашберн
Происшествия

Журналиста Голунова госпитализировали

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Энергетика

«Северный поток – 2» профинансирован на 80%

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:30
Здоровье

Вся правда о супах: есть ли в них какая-то польза

Согласно недавнему соцопросу, 76% россиян едят супы практически в ежедневном режиме.
Обновлено в 08:15
Гаджеты

Камера Canon EOS 7D Mark II снята с производства, развитие линейки прекращено

Напомним, Canon EOS 7D Mark II — зеркальная камера формата APS-C, в которой, по мнению производителя, удалось объединить профессиональные качества и доступную цену.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова

Обновлено в 03:57
Экономика

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновлено в 06:25
Игры

В сети появилось изображение коллекционного издания Cyberpunk 2077

На Реддите появилось изображение с возможным содержанием коллекционного издания Cyberpunk 2077.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске

Массовое отравление произошло в загородном клубе «Ранчо 636» в городе Дзержинске Нижегородской области.
Обновлено в 06:21
Футбол

Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 05:21
Авто

Тюнеры оснастили Grand Cherokee Trackhawk 807-сильным мотором

После посещения тюнинг-ателье, Trackhawk прошел первую стадию чиптюнинга 6,2-литрового V8 с наддувом, в результате которого мощность мотора увеличилась до 807 л.с. и 950 Нм крутящего момента.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Политика

Советник Путина прокомментировал дело журналиста «Медузы»

Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что дело журналиста Ивана Голунова находится на контроле Генпрокуратуры, а виновные в подтасовках ответят по закону.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики

Обновлено в 05:36
Футбол

Надеюсь выиграть второй финал из трех – Криштиану Роналду

Капитан сборной команды Португалии – Криштиану Роналду, рассчитывает выиграть предстоящий финал Лиги нации, который у футболиста будет третьим.
Обновлено в 08:29
Политика

Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Обновлено в 04:45
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.
Обновлено в 04:24
Политика

Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото

США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено вчера в 10:32
Общество

Французская полиция применила против «жилетов» водометы и газ

В ходе манифестации произошли стычки участников протеста с полицией, стражи правопорядка применили слезоточивый газ и водометы.
Обновлено в 07:59
Культура

Константин Эрнст поведал о дальнейшей судьбе программы «Голос. Дети»

На днях генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о дальнейшей судьбе телешоу.
Обновлено в 07:51
Спорт

Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Илья Яббаров мечтает о дочери от Алены Рапунцель

Давно законченные, казалось бы, отношения вспыхнули с новой силой, и теперь Яббаров мечтает о втором ребенке от Алены.
Обновлено в 07:54
Здоровье

Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей

Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Футбол

Сарри подпишет с «Ювентусом» трехлетний контракт

Наставник «Челси» Маурицио Сарри подпишет трехлетнее контрактное соглашение с «Ювентусом».
Обновлено в 05:47
Происшествия

Аэропорт на Гоа закрыли из-за истребителя МиГ-29К

Международный аэропорт Даболим закрыли на несколько часов из-за истребителя МиГ-29К.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Финансы

В ЦБ предложили субсидировать процентные ставки для застройщиков

Для некоторой категории застройщиков необходимо субсидировать банковские ставки по кредитам, направленным на строительство жилья с использованием схемы эскроу-счетов, заявила зампред Банка России Ольга Полякова на ПМЭФ.
Обновлено вчера в 13:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Boeing 737 MAX
Пассажирский самолёт
Четвёртое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное