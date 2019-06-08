Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 годаГазета.Ru вчера в 22:20

с чего всё началось

Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.

Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

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