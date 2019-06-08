Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 годаГазета.Ru вчера в 22:20

с чего всё началось

Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.

Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

Политика Додон назвал ситуацию в Молдавии «близкой к взрыву» Выступая перед журналистами в субботу утром, Додон назвал ситуацию в стране сложной, запутанной и близкой к взрыву.

Армия и оружие США выразят России протест из-за инцидента с кораблями По словам главы Пентагона, США выражают обеспокоенность и намерены передать России ноту протеста по дипломатическим каналам.

Политика Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.

Политика Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рублях Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Политика Поезда по Крымскому мосту запустят раньше срока — глава Крыма Есть вероятность, что поезда по Крымскому мосту пойдут раньше срока, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов 8 июня журналистам на полях Петербургского международного экономического форума 2019.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актером Что касается политики, то Владимир Путин, считает, человек должен обладать несколько иными качествами.

Политика Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".

Армия и оружие О попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих заявили в ДНР Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил о том, что украинские силовики попытались совершить прорыв, передает РИА "Новости".

Экономика Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграцией 29 мая президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.

Политика «Очень удивлены»: экс-посол на Украине рассказал, как Зеленского воспринимают в США Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в интервью украинскому журналу Новое Время рассказал, как нового президента Украины Владимира Зеленского воспринимают в США.

Происшествия На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге – у Гостиного Двора.

Происшествия Иван Голунов рассказал о задержании и условиях содержания в ИВС Задержанный по подозрению в сбыте наркотиков корреспондент «Медузы» Иван Голунов рассказал о своем задержании и условиях содержания в изоляторе временного содержания (ИВС).

Происшествия В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы» В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.

Авто Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 тыс. 358 новых владельцев.

Армия и оружие Командование «ООС» не планирует мира на Донбассе «Командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории», — говорится в коммюнике.

Финансы Минфин рассматривает вопрос об еще одном выпуске евробондов РФ В марте Минфин разместил 16-летние евробонды на три миллиарда долларов под 5,1 процента и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 миллионов евро с доходностью 2,375 процента.

Общество Силуанов предложил ввести надзор ФНС за уголовными делами из-за Калви Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) могли бы осуществлять контроль за уголовными делами в отношении предпринимателей, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Происшествия СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.

Происшествия Исправительная колония загорелась в Свердловской области В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.

Общество Росздравнадзор призвал бороться с навязыванием лекарств в аптеках Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что навязывание аптеками дорогостоящих лекарственных средств ущемляет права пациентов, и призвал бороться с этим на законодательном уровне.

Футбол Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.

Политика Путин передал бывший завод Порошенко в госсобственность России Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Объединенной судостроительной корпорации» акций «Севастопольского морского завода», который прежде принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Происшествия Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100 Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.

Происшествия В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе Мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева до смерти избили в парке на юго-западе Москвы, сообщает Пятый канал.

Армия и оружие Стало известно об отступлении российских военных в Сирии Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.