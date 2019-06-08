Происшествия
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 годаГазета.Ru вчера в 22:20
Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
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с чего всё началось
Корпорация Boeing обнаружила недочеты в работе автоматических систем лайнера 737 Mах еще в 2017 г., но не собиралась исправлять их до 2020 г. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на лидеров комитета палаты представителей США по транспорту и инфраструктуре, занимающегося расследованием аварий Boeing, Питера ДеФацио и Рика Ларсена.Ведомости00:19
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Boeing в 2017 году отложила починку неисправности в системе безопасности модели 737 MAX
Коммерсантъвчера в 21:41
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:38, Ашберн
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