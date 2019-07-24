Экономика

Boeing не исключает приостановки производства авиалайнеров 737 MAXREGNUM вчера в 18:53

Американская авиакорпорация Boeing не исключает пересмотра объемов или приостановку выпуска самолетов 737 MAX, заявил глава компании Денис Мюлленберг в ходе презентации финансовых итогов работы корпорации во втором квартале 2019 года.
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Boeing не исключила временного отказа от производства 737 МАХ

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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 03:00, Вашингтон
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Оппозиционер Дмитрий Гудков сообщил, что он проходит свидетелем по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома, обыски в его квартире завершены.
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Сценарий фильма одержал две победы, став лучшим в номинации "Игровое кино" на четвёртом Байкальском питчинге кинопроектов (2018), а также победил в областном конкурсе синопсисов короткометражных малобюджетных фильмов, который провёл наш областной кинофонд, так что фильм снимается при финансовой поддержке регионального министерства культуры и архивов.
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Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и «Ситимобил».
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Десятилетний мальчик, спасавший других детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, будет представлен к госнаграде, сообщил губернатор Сергей Фургал, передает ТАСС.
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