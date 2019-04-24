Экономика
Boeing назвал сумму ущерба от запрета полетов 737 MAXВзгляд.ру вчера в 13:14
По данным газеты, итоговые убытки Boeing с учетом выплат семьям погибших при крушении двух самолетов могут достичь трех млрд долларов. Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines со 157 пассажирами на борту потерпел крушение 10 марта в Эфиопии.
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Запрет на полеты 737 Max обошелся Boeing в $1 млрд производственных расходов
Rambler News Serviceвчера в 13:11
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Происшествия
В отношении Александра Ландо возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Во вторник, 23 апреля, в отношении недавно покинувшего пост председателя Общественной палаты Александра Ландо возбуждено головное дело.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Верховная рада приняла закон об украинском языке
Депутаты Верховной рады в четверг почти единогласно приняли законопроект о тотальном внедрении украинского языка во все сферы жизни.
Обновлено в 04:31
Кино
В центре города открыли мемориальную доску актеру Юрию Яковлеву
Обновлено в 05:00
Политика
Украина потребовала экстренного заседания Совбеза ООН
Экстренное заседание начнется в 22:00 по киевскому времени (совпадает с мск) в Нью-Йорке, уточнил он и выразил благодарность немецкой делегации, которая в настоящее время возглавляет Совбез ООН, за оперативную реакцию на запрос Киева.
Обновлено в 01:33
Экономика
Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом
Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
В хуторе Амелино заживо сгорели жильцы частного дома
Тревожный сигнал поступил диспетчеру пожарно-спасательной службы в 2.37. В хуторе Амелино горел частный жилой дом.
Обновлено в 01:16
Футбол
Салах и Азар не попали в символическую сборную сезона АПЛ
PFA в своем твиттере огласила символическую сборную текущего сезона английской премьер-лиги.
Обновлено в 04:48
Политика
СВР заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы
Россия заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII Московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Магаданской области в ДТП погибли три человека
ДТП произошло в четверг, 25 апреля, между поселками Уптар и Сокол. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.
Обновлено в 02:49
Политика
Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
Обновлено в 04:18
Авто
Volkswagen приступил к выкупу и утилизации машин россиян
Обновлено в 04:00
Экономика
Tesla потеряла $702 млн с начала года
Убытки Tesla за первые три месяца 2019 года достигли $702 млн, сообщается в квартальном отчете компании.
Обновлено в 03:54
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по предпродаже в России
Предпродажи билетов на популярный фильм о супергероях "Мстители: Финал" в России стали рекордными.
Обновлено в 05:18
Политика
Китай прокомментировал встречу Путина и Ким Чен Ына
Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, комментируя переговоры главы РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, выразил надежду на то, что эта встреча поможет в продвижении урегулирования проблемы на Корейском полуострове.
Обновлено в 03:58
Наука
Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса
Пластический хирург использует те же инструменты для того, чтобы точечно удалить жир и подчеркнуть тем самым естественные линии мышц живота.
Обновлено в 03:16
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Электростали нашли тело младенца
"Вечером 24 апреля в правоохранительные органы города Электросталь поступило сообщение о том, что около одного из гипермаркетов обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:12
Экономика
Британские регуляторы запретили слияние Sainsbury и Asda на $9,4 млрд
Сумма сделки, согласованной компаниями в апреле прошлого года, должна была составить $9,4 млрд.
Обновлено в 04:53
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое
При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Экономика
Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судом
Глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг отмечает, что инвестиционное решение по «Северному потоку-2» приняли еще до решения Еврокомиссии внести поправки в газовую директиву и основывались на действовавшем в то время законодательстве, и если проект не получит исключения, то Еврокомиссия нарушит Международную энергетическую хартию в части интересов инвесторов.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Стул Ким Чен Ына протерли спиртом до переговоров с Путиным
Охрана лидера КНДР Ким Чен Ына продезинфицировала стул политика перед встречей с Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Пассажирка умерла на телетрапе во Внуково
В столичном аэропорту Внуково 55-летняя пассажирка рейса Бангкок–Москва умерла на телетрапе после выхода из самолета.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Новой избранницей Джонни Деппа оказалась юная петербурженка
По данным издания, девушка уже несколько месяцев живет в особняке актера и в ближайшее время Джонни Депп намерен приехать в Россию, чтобы познакомиться с родителями Полины.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях
Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
Обновлено вчера в 10:27