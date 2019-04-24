Экономика

Boeing назвал сумму ущерба от запрета полетов 737 MAXВзгляд.ру вчера в 13:14

По данным газеты, итоговые убытки Boeing с учетом выплат семьям погибших при крушении двух самолетов могут достичь трех млрд долларов. Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines со 157 пассажирами на борту потерпел крушение 10 марта в Эфиопии.
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Корпорация Boeing оценила убытки от запрета на полеты Boeing-737 MAX

ФАНвчера в 17:27

В Boeing оценили убытки от запретов на полёты самолётов 737 MAX

RT на русскомвчера в 12:38

Boeing предупредил о росте расходов на $1 млрд после катастроф 737 MAX

РБКвчера в 12:19

Запрет на полеты 737 Max обошелся Boeing в $1 млрд производственных расходов

Rambler News Serviceвчера в 13:11

Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд

Ведомостивчера в 12:06

Запреты на полеты 737 MAX обойдутся Boeing в $1 млрд

ТАССвчера в 11:53

Boeing сократил чистую прибыль в I квартале на 13%

Росбалтвчера в 09:42
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Происшествия

В отношении Александра Ландо возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Во вторник, 23 апреля, в отношении недавно покинувшего пост председателя Общественной палаты Александра Ландо возбуждено головное дело.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Верховная рада приняла закон об украинском языке

Депутаты Верховной рады в четверг почти единогласно приняли законопроект о тотальном внедрении украинского языка во все сферы жизни.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Недавно родившая Саша Савельева вновь показала стройную фигуру

Обновлено в 04:22
Кино

В центре города открыли мемориальную доску актеру Юрию Яковлеву

Обновлено в 05:00
Политика

Украина потребовала экстренного заседания Совбеза ООН

Экстренное заседание начнется в 22:00 по киевскому времени (совпадает с мск) в Нью-Йорке, уточнил он и выразил благодарность немецкой делегации, которая в настоящее время возглавляет Совбез ООН, за оперативную реакцию на запрос Киева.
Обновлено в 01:33
Экономика

Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом

Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия

В хуторе Амелино заживо сгорели жильцы частного дома

Тревожный сигнал поступил диспетчеру пожарно-спасательной службы в 2.37. В хуторе Амелино горел частный жилой дом.
Обновлено в 01:16
Футбол

Салах и Азар не попали в символическую сборную сезона АПЛ

PFA в своем твиттере огласила символическую сборную текущего сезона английской премьер-лиги.
Обновлено в 04:48
Политика

СВР заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы

Россия заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII Московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Магаданской области в ДТП погибли три человека

ДТП произошло в четверг, 25 апреля, между поселками Уптар и Сокол. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.
Обновлено в 02:49
Политика

Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
Обновлено в 04:18
Здоровье

За последние восемь лет число растолстевших россиян выросло вдвое

Обновлено в 04:00
Происшествия

Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в Вене

Обновлено в 03:35
Авто

Volkswagen приступил к выкупу и утилизации машин россиян

Обновлено в 04:00
Экономика

Tesla потеряла $702 млн с начала года

Убытки Tesla за первые три месяца 2019 года достигли $702 млн, сообщается в квартальном отчете компании.
Обновлено в 03:54
Кино

Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по предпродаже в России

Предпродажи билетов на популярный фильм о супергероях "Мстители: Финал" в России стали рекордными.
Обновлено в 05:18
Политика

Китай прокомментировал встречу Путина и Ким Чен Ына

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, комментируя переговоры главы РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, выразил надежду на то, что эта встреча поможет в продвижении урегулирования проблемы на Корейском полуострове.
Обновлено в 03:58
Наука

Хирурги научились превращать жир на животе в кубики пресса

Пластический хирург использует те же инструменты для того, чтобы точечно удалить жир и подчеркнуть тем самым естественные линии мышц живота.
Обновлено в 03:16
Здоровье

В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию

Обновлено в 04:10
Происшествия

В Электростали нашли тело младенца

"Вечером 24 апреля в правоохранительные органы города Электросталь поступило сообщение о том, что около одного из гипермаркетов обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:12
Экономика

Британские регуляторы запретили слияние Sainsbury и Asda на $9,4 млрд

Сумма сделки, согласованной компаниями в апреле прошлого года, должна была составить $9,4 млрд.
Обновлено в 04:53
Общество

Похолодание придет в Москву на Пасху

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия

На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое

При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес

У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс

Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Экономика

Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судом

Глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг отмечает, что инвестиционное решение по «Северному потоку-2» приняли еще до решения Еврокомиссии внести поправки в газовую директиву и основывались на действовавшем в то время законодательстве, и если проект не получит исключения, то Еврокомиссия нарушит Международную энергетическую хартию в части интересов инвесторов.
Обновлено вчера в 08:57
Политика

Стул Ким Чен Ына протерли спиртом до переговоров с Путиным

Охрана лидера КНДР Ким Чен Ына продезинфицировала стул политика перед встречей с Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Пассажирка умерла на телетрапе во Внуково

В столичном аэропорту Внуково 55-летняя пассажирка рейса Бангкок–Москва умерла на телетрапе после выхода из самолета.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Новой избранницей Джонни Деппа оказалась юная петербурженка

По данным издания, девушка уже несколько месяцев живет в особняке актера и в ближайшее время Джонни Депп намерен приехать в Россию, чтобы познакомиться с родителями Полины.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях

Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
Обновлено вчера в 10:27
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Четвёртое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.
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