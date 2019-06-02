Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NGВедомости 17:02

с чего всё началось

Совместное расследование Boeing и FAA показало, что всего было произведено 148 дефектных деталей. Это могло коснуться 32 самолетов 737 NG и 33 самолетов 737 MAX в США, а также более 300 самолетов по всему миру.

Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG

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