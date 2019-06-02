Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NGВедомости 17:02
Совместное расследование Boeing и FAA показало, что всего было произведено 148 дефектных деталей. Это могло коснуться 32 самолетов 737 NG и 33 самолетов 737 MAX в США, а также более 300 самолетов по всему миру.
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«Boeing проинформировала FAA, что рельсы отклоняемых предкрылков определённых 737 NG и 737 MAX могли быть произведены не должным образом и могут не соответствовать всем применимым обязательным требованиям к прочности и сроку службы», — указано в сообщении.RT на русском17:12
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