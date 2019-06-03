Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NGВедомости вчера в 17:02

с чего всё началось

Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG

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Экономика Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.

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Общество Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».

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Происшествия Охрана Белого дома открыла огонь по неизвестному Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом.

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Политика Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова – Риббентропа На сайте фонда «Историческая память» опубликовали сканы советского оригинала договора о ненападении между СССР и Германей от 23 августа 1939 года.

Авто Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.

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Здоровье В 2018 на Колыме умер 1621 человек. Основные причины - рак и болезни системы кровообращения Росстат приводит данные о рождаемости и смертности в Магаданской области в 2018. На Колыме в прошлом году родилось 1427 человек и умер 1621.

Общество Камчатка перешла на цифровое телевещание Камчатский край одним из первых регионов в стране, вошедших в третью волну, перешёл с аналогового формата телевещания на цифровой, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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