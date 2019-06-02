Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAXРоссийская газета 20:55

с чего всё началось

Эксперты авиакорпорации Boeing нашли дефекты в направляющих планках предкрылков, установленных на некоторых самолетах Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX. В частности, некоторые детали не были подвергнуты термической обработке.

Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX

Экономика Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.

Интернет Google сообщил о сбоях в работе сервисов Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.

Наука В России создали лучшую в мире лампу освещения Учёные из МФТИ и ФИАН разработали прототип катодолюминесцентной лампы общего освещения.

Авто Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.

Армия и оружие The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.

Политика Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".

Происшествия На заводе в Дзержинске произошло два взрыва Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что взрывы на заводе "Кристалл" произошли в цехе по производству тротила.

Общество Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».

Футбол На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.

Происшествия Подруга убитой любовницы экс-главы Раменского района рассказала о её жизни Ранее News.ru писал о том, что экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков объявил о своём алиби.

Экономика Цены на продукты вырастут из-за новых правил торговли Ранее ретейлеры предупредили о вероятном росте цен на продукты питания из-за высоких ставок по эквайрингу.

Наука Микроботов научили доставлять стволовые клетки в мозг В эксперименте микроботы успешно доставили стволовые клетки в мозг живой мыши.

Политика В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

Происшествия Неймар может сесть в тюрьму на 5 лет Лидеру сборной Бразилии Неймару грозит тюремный срок в пять лет. Нападающий "Пари Сен-Жермен" обвиняется в изнасиловании.

Происшествия На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе "Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.

Общество Осипов назвал ситуацию в Забайкалье с закупками критической Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов на оперативном совещании 3 июня назвал ситуацию с госзакупками по нацпроектам и центрам экономического роста (ЦЭР) неприемлемой.

Единоборства Кличко прокомментировал поражение Джошуа Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко поделился впечатлениями от боя американца Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса.

Футбол «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".

Экономика Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты За 2018 год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты, говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, который есть в распоряжении «Известий».

Энергетика Бахрейн разрешил компаниям с иностранным капиталом добывать нефть и газ Премьер-министр Бахрейна и дядя короля принц Халифа бен Салман Аль Халифа издал указ, согласно которому компаниям с иностранным капиталом разрешается добыча нефти и природного газа на территории королевства, сообщает официальное информационное агентство островного государства BNA.

Политика Япония раскрыла секретный договор СССР по Курилам По итогам Ялтинской конференции в 1945 году южные части Сахалина и Курильской гряды «отошли СССР», однако Молотов обнаружил спорные формулировки в договоре и обратил внимание, что это может обернуться проблемами против СССР.