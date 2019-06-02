Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAXРоссийская газета 20:55

с чего всё началось

Эксперты авиакорпорации Boeing нашли дефекты в направляющих планках предкрылков, установленных на некоторых самолетах Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX. В частности, некоторые детали не были подвергнуты термической обработке.

Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX

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