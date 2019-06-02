Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAXРоссийская газета 20:55

Эксперты авиакорпорации Boeing нашли дефекты в направляющих планках предкрылков, установленных на некоторых самолетах Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX. В частности, некоторые детали не были подвергнуты термической обработке.
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с чего всё началось
«Boeing проинформировала FAA, что рельсы отклоняемых предкрылков определённых 737 NG и 737 MAX могли быть произведены не должным образом и могут не соответствовать всем применимым обязательным требованиям к прочности и сроку службы», — указано в сообщении
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