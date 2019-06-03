Происшествия
В самолетах Boeing обнаружили дефектные деталиИзвестия вчера в 16:40
Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости». Отмечается, что проблемы были выявлены в работе рельсов механизма выпуска и уборки предкрылков.
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с чего всё началось
«Boeing проинформировала FAA, что рельсы отклоняемых предкрылков определённых 737 NG и 737 MAX могли быть произведены не должным образом и могут не соответствовать всем применимым обязательным требованиям к прочности и сроку службы», — указано в сообщении.RT на русскомвчера в 17:12
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