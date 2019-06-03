В самолетах Boeing обнаружили дефектные деталиИзвестия вчера в 16:40

с чего всё началось

Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости». Отмечается, что проблемы были выявлены в работе рельсов механизма выпуска и уборки предкрылков.

Гаджеты Xiaomi и Oppo показали первые смартфоны с камерой под дисплеем Xiaomi и Oppo практически одновременно продемонстрировали первые смартфоны с фронтальной камерой, спрятанной под дисплеем.

Финансы Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктов Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов.

Происшествия В Петербурге мужчина разбил трубой машину после конфликта на дороге Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в повреждении автомобиля водителя Renault, с которым у него произошел конфликт на дороге в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Политика Вынесен приговор бывшему охраннику организатора блокады Крыма Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю, в 2016 году житель полуострова (ему тогда было 22 года) вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым, организовавшим блокаду Крыма, «крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана», дислоцирующегося в приграничных районах Херсонской области Украины.

Политика В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.

Происшествия Бастрыкин отправил лучшие кадры для поимки убийц героя Сирии Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил отправить лучших криминалистов центрального аппарата для практической помощи в расследовании убийства спецназовца Никиты Белянкин.

Армия и оружие Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.

Кино Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев "1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев", - сообщили в организации.

Единоборства Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа Бой был остановлен в 7-м раунде. Теперь у Руиса есть чемпионские пояса по четырем версиям.

Шоу-бизнес Наталья Бардо сообщила о расставании с Марюсом Вайсбергом Наталья Бардо решила поделиться с подписчиками неожиданной новостью о расставании с гражданским мужем Марюсом Вайсбергом, который является отцом ее ребенка.

Транспорт «Яндекс.Такси» ввел возможность вызвать грузовой автомобиль В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.

Экономика Низкий спрос на мясо в России замедлит производство По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).

Футбол Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.

Авто Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.

Футбол Rambler назвал стоимость подписки на матчи Английской премьер-лиги Vc.ru отмечает, что в подписку входят прямые трансляции матчей, записи игр, аналитические, информационные и развлекательные передачи, посвященный Английской премьер-лиге.

Авто GM готовит новый внедорожник под брендом Hummer Растущая популярность Jeep Wrangler и появление нового Ford Bronco может стать поводом для возрождения давно ушедшего, но еще не забытого бренда Hummer.

Политика Кучма назначен представителем Киева в контактной группе по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего украинского лидера Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

Политика На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.