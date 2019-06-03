Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAXГазета.Ru 05:01

с чего всё началось

Компания Boeing обнаружила брак в деталях своих самолетов. Об этом сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Дефекты были найдены на предкрылках самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру.

Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX

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