Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 Max и 737 NGВедомости вчера в 17:02

с чего всё началось

Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 Max могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 Max и 737 NG

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