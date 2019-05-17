с чего всё началось

Компания отчиталась об убытках за второй квартал 2019 года на сумму почти $3 млрд. На данный момент не исключается даже временный отказ от производства лайнеров 737 MAX, ставших головной болью для руководства после двух авиакатастроф и последовавшего запрета на их эксплуатацию.

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Здоровье Стало известно, когда рассеется дымка над Алтайским краем Дымка над Алтайским краем начнет рассеиваться в начале следующей недели.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган устроили перепалку в инстаграме Uznayvse.ru заметил, что Ксении Собчак и Максиму Виторгану не удалось сохранить дружеские отношения после развода: бывшие супруги избегают встреч на светских мероприятиях и не упускают случая оставить в адрес друг друга язвительный комментарий в соцсетях.

Происшествия Россиянина отправили в колонию за твит Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.

Экономика На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов С начала года стоимость выписки по счету клиента банка за месяц подорожала с 2 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании.

Политика Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.

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Политика Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом В ходе беседы президенты Украины и США договорились обсудить взаимодействие между странами во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Общество Пэрис Хилтон купит курорт на Украине Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Политика Суд в Киеве обязал СБУ расследовать дело о захвате власти Порошенко Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство о возможном захвате власти бывшим президентом Петром Порошенко, пишут "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

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Политика Эрдоган ответил на ультиматум США по С-400 Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг российских зенитных ракетных систем С-400, а также американских истребителей F-35.

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Общество Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля Столичный главк МВД предупредил жителей и гостей Москвы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице мероприятие не было согласовано и незаконно.

Транспорт Собянин осмотрел строительство станции метро «Шереметьевская» Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в пятницу ход строительства станции "Шереметьевская" Большой кольцевой линии метро: одной из самых сложных станций столичной подземки, на некоторых участках которой строителям приходится работать вручную.

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Шоу-бизнес Собчак ответила Шнурову откровенным видео Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.

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