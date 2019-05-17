Экономика
Boeing может остановить выпуск 737 MAXГазета.Ru вчера в 11:31
Компания отчиталась об убытках за второй квартал 2019 года на сумму почти $3 млрд. На данный момент не исключается даже временный отказ от производства лайнеров 737 MAX, ставших головной болью для руководства после двух авиакатастроф и последовавшего запрета на их эксплуатацию.
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с чего всё началось
Сегодня, 24 июля, американская аэрокосмическая корпорация Boeing представила финансовую отчетность за второй квартал: чистый убыток компании составил $2,92 млрд (против чистой прибыли $2,2 млрд годом ранее).Коммерсантъ24 июля в 15:17
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Американская корпорация Boeing зарегистрировала рекордный в своей истории убыток
Эхо Москвывчера в 06:30
Boeing сообщил о квартальном убытке из-за списаний и приостановки полетов 737 MAX
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