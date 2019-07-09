Экономика
Рынок труда США развернул американские индексы внизРБК 02:05
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:11, Вашингтон
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Политика
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В лагере в Приморье двадцать детей заболели острой кишечной инфекцией
Двадцать детей и один взрослый заболели острой кишечной инфекцией в летнем лагере "Юный рыбак" в Лазовском районе Приморья, проводится проверка, сообщает администрация края.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В Москве во время операции в частной клинике умерла пациентка
"По данным следствия, 8 июля в одной из частных клиник в центре Москвы во время планового оперативного вмешательства скончалась женщина 1981 года рождения", - сказала Иванова.
Обновлено в 06:48
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
Обновлено в 05:19
Общество
Глушаков написал заявление в СК РФ на бывшую жену
Обновлено в 05:53
Авто
Hyundai анонсировала новую модель тизером
Компания Hyundai анонсировала премьеру новой модели.
Обновлено в 02:50
Политика
На Украине суд подтвердил отмену единой цены на газ
На Украине апелляционный суд утвердил решение суда первой инстанции, которым отменяется установление единой цены на газ для населения.
Обновлено в 06:23
Политика
Савченко собирается проводить агитацию в ДНР
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко хочет пообщаться с жителями народной республики, которые составляют основную часть избирателей по её избирательному округу, хотя в ДНР участков для голосования не будет Политик подала заявку на пропуск для въезда в подконтрольную ДНР Горловку, расположенную на территории избирательного округа № 51, по которому она баллотируется в Верховную Раду.
Обновлено в 02:35
Общество
Роспотребнадзор назвал самые опасные профессии
В Роспотребнадзоре определили, представители каких профессий чаще всего сталкиваются с заболеваниями, связанными с их деятельностью.
Обновлено в 04:51
ЖКХ
Дополнительные бригады петербургского водоканала устраняют потоп
Обновлено в 06:36
Политика
В Кремле прокомментировали отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Ранее организаторы Глобальной конференции по свободе прессы, которая состоится в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспондентам агентства Sputnik и канала RT.
Обновлено в 06:17
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Футбол
Футболист из Англии заявил, что готовится сделать каминг-аут
Футболист из Англии в своём анонимном аккаунте в «Твиттере» под названием The Gay Footballer заявил о намерении совершить каминг-аут.
Обновлено в 03:32
Авто
Правила ввоза праворульных машин изменят в 2020 году
Ужесточение норм импорта подержанных машин с правым рулем, которое должно юыло вступить в силу с 1 июля 2019 года, перенесено на один год.
Обновлено в 05:58
Политика
Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.
Обновлено в 04:54
Кино
Опубликован рейтинг суперзлодеев из вселенной «Мстителей»
Обновлено в 05:53
Политика
Президент России Владимир Путин прилетел в Екатеринбург
Обновлено в 05:38
Происшествия
Налоговая и ФСБ снова пришли с обыском в «Красное & Белое»
Сотрудники налоговой службы и управления ФСБ по Челябинской области проводят обыск в головном офисе компании «Красное & Белое» в Челябинске.
Обновлено в 07:02
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из противоминной установки
Обновлено в 06:20
Футбол
Глава РПЛ исключил варианты расширения лиги до 2022 года
Ранее идею с расширением РПЛ до 18 команд раскритиковал бывший президент РФС и экс-министр спорта Виталий Мутко.
Обновлено в 06:33
Политика
Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке
Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".
Обновлено в 01:52
Экономика
Американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре
По оценкам специалистов из вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики (Bipartisan Policy Center, BPC), дата, когда американское федеральное правительство больше не сможет полностью и своевременно оплачивать все свои счета («день X»), может настать уже в первой половине сентября.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
В Томской области арестовали 92 тысячи литров пива
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области арестовали более 92 тысяч литров пива на сумму почти 14 миллионов рублей.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Оскар Кучера в пятый раз стал отцом
Актер театра и кино Оскар Кучера в Instagram сообщил, что его супруга Юлия родила мальчика. Теперь у звезды уже пятеро детей.
Обновлено в 05:27
Игры
Опубликован трейлер операции «Апокалипсис Z» для Black Ops 4
Обновлено в 02:02