Именно Apple утащил вниз индекс NASDAQ, а Boeing в свою очередь индекс Dow Jones. Акции Apple пошли вниз после пересмотра прогноза в сторону понижения и даунгрейда с уровня держать до уровня продавать аналитиками инвестиционной компании Rosenblatt Securities.

Boeing и Apple утащили рынок США вниз

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