Экономика
Boeing и Apple утащили рынок США внизПРАЙМ 06:31
Именно Apple утащил вниз индекс NASDAQ, а Boeing в свою очередь индекс Dow Jones. Акции Apple пошли вниз после пересмотра прогноза в сторону понижения и даунгрейда с уровня держать до уровня продавать аналитиками инвестиционной компании Rosenblatt Securities.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:41, Вашингтон
Космос
Инженеры НАСА успешно продлили жизнь «Вояджеру-2»
Обновлено в 08:38
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проходят обыски
В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Политика
Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Политика
Песков заявил о возвращении доверия россиян правоохранительным органам
Пресс-секретарь Президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что жители России начали относиться к сотрудникам органов защиты правопорядка с большим доверием, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:02
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Футбол
Георгий Джикия назначен капитаном «Спартака»
Обновлено в 05:57
Общество
Сбербанк назвал страны, где опасно пользоваться банкоматами
При посещении россиянами Великобритании, Индии, США, Индонезии и Канады Сбербанк порекомендовал быть осторожнее при использовании банкоматов, потому что риск стать жертвой скимминга в этих странах очень высок.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку по утечке данных клиентов банков
Куренной сообщил на интернет-канале ведомства «Эфир», что в мае и июне 2019 года Генпрокуратура «с привлечением Роскомнадзора организовала проверку сведений, опубликованных в разных интернет-изданиях, о распространении крупными электронными торговыми площадками, а также банками персональных данных граждан России», передает ТАСС.
Обновлено в 06:06
Политика
Малахов обратился к Зеленскому из-за отмены телемоста
Обновлено в 00:05
Футбол
Адвокат рассказал о прибытии Кокорина и Мамаева в колонию
Как сообщало ИА REGNUM, братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 08:31
Политика
Россия высказалась о встрече Путина с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского о новом формате урегулирования конфликта на Донбассе — встрече с Россией при участии западных стран.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя
Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Путешествия
Яндекс рассказал, где красноярцы отдыхают летом
Аналитики сервиса Яндекс.Путешествий выяснили, где красноярцы предпочитают отдыхать летом.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Дело против Кевина Спейси могут закрыть из-за отсутствия главной улики
Дело против американского актера Кевина Спейси, обвиняемого в насилии, может быть закрыто из-за недостаточного количества улик.
Обновлено в 06:59
Технологии
В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
Как пояснил собеседник агентства, в новой системе впервые применен лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем приемники полного давления, которыми сейчас оснащают летательные аппараты.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Состояние избитой в Ингушетии девочки назвали стабильным
7-летнюю девочку с многочисленными травмами доставили на лечение в Москву вечером в минувшую пятницу.
Обновлено вчера в 23:38
Авто
Nissan представил модернизированный пикап Navara
Компания Nissan представила модернизированный пикап Navara, который получил технические доработки.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов
Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Футбол
«Марсель» хочет арендовать Дзюбу
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба может продолжить карьеру в "Марселе".
Обновлено в 07:48
Экономика
Названы главные способы кражи денег с карт россиян
По данным Центробанка, главная причина кражи денег с банковских карт россиян стала их недостаточная защищенность.
Обновлено в 06:03
Общество
Госдума вводит штрафы для работодателей за «зарплатное рабство»
Пакет правительственных законопроектов, направленных на борьбу с «зарплатным рабством», Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено в 07:58
Экономика
«Эконалог» на авиарейсы из Франции появится в 2020 году
Франция введет "эконалог на авиатранспорт" с 2020 года на все рейсы с территории страны, сумма будет различаться в зависимости от класса рейса, достигая 18 евро за полет, заявила французский министр транспорта Элизабет Борн, трансляцию ее выступления разместили в Twitter Елисейского дворца.
Обновлено в 07:31
Авто
Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС
«Группа ГАЗ» получила сертификат на новый полноприводный грузовик «Садко Next».
Обновлено в 03:47
Экономика
Работающим пенсионерам поднимут пенсию
С 1 августа будет произведен автоматический перерасчет страховой пенсии пожилым гражданам, которые в 2018 г. продолжали трудовую деятельность.
Обновлено вчера в 03:47
Происшествия
Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Экономика
В России поднимут акцизы на вино
Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Происшествия
Романа Удота освободили из-под домашнего ареста
Активист движения «Голос» Роман Удот, обвиняемый в угрозе убийством журналистам НТВ, освобождён из-под домашнего ареста.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В лагере в Приморье двадцать детей заболели острой кишечной инфекцией
Двадцать детей и один взрослый заболели острой кишечной инфекцией в летнем лагере "Юный рыбак" в Лазовском районе Приморья, проводится проверка, сообщает администрация края.
Обновлено в 05:53