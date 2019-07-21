Происшествия

Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожараLenta.ru 06:32

Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.
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Вылетевший из Москвы «Боинг» вернулся из-за пожара в багажном отсеке

Пассажирский "Боинг 737" после вылета в Прагу экстренно вернулся в Москву из-за пожара в багажном отделении, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.
Интерфакс06:16

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Источник: вылетевший в Прагу самолет вернулся в Москву из-за пожара в багажном отсеке

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