Происшествия

Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожараГазета.Ru 06:46

Летевший из Москвы в Прагу Boeing 737 был вынужден вернуться в аэропорт столицы из-за возгорания на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным источника, пожар произошел в багажном отсеке.
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Вылетевший из Москвы «Боинг» вернулся из-за пожара в багажном отсеке

Пассажирский "Боинг 737" после вылета в Прагу экстренно вернулся в Москву из-за пожара в багажном отделении, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.
Интерфакс06:16

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Летевший в Прагу самолет «России» вернулся в Москву из-за пожара на борту

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Источник: вылетевший в Прагу самолет вернулся в Москву из-за пожара в багажном отсеке

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Life.ru07:17

Вылетевший в Прагу самолет вернулся в Москву из-за пожара на борту

Интерфакс07:09
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