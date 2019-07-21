Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожараГазета.Ru 06:46
Летевший из Москвы в Прагу Boeing 737 был вынужден вернуться в аэропорт столицы из-за возгорания на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным источника, пожар произошел в багажном отсеке.
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с чего всё началось
Пассажирский "Боинг 737" после вылета в Прагу экстренно вернулся в Москву из-за пожара в багажном отделении, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.Интерфакс06:16
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