Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожараГазета.Ru 06:46
Летевший из Москвы в Прагу Boeing 737 был вынужден вернуться в аэропорт столицы из-за возгорания на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным источника, пожар произошел в багажном отсеке.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
Пассажирский "Боинг 737" после вылета в Прагу экстренно вернулся в Москву из-за пожара в багажном отделении, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.Интерфакс06:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:29, Вашингтон
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Кино
Netflix опубликовал первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак»
Тизер-трейлер «Ведьмака» опубликован на официальном YouTube-канале стимингового сервиса Netflix.
Обновлено вчера в 02:21
Энергетика
В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума
В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Обновлено в 09:59
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Обновлено в 09:07
Автоспорт
Райкконен может заменить Феттеля в «Феррари»
Обновлено в 08:16
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев находится в критическом состоянии
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Авто
Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Футбол
Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМ
Квалификационный турнир проходит в эти дни в Москве. Российские пляжники смогли обыграть Германию со счетом 6:2.
Обновлено 19 июля в 15:18
Политика
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Сериал «Воронины» закрывается после 24 сезона
Популярный российский комедийный сериал «Воронины» закрывается после 24 сезона.
Обновлено в 05:14
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Политика
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание Британией иранского танкера 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 09:50
Авто
Новый Chevrolet Corvette, коробка передач для гибридов и Mercedes-AMG GLC 43: главное за неделю
Всё только самое интересное: отказ Mercedes-Benz от пикапа X-класса, обновлённый Mercedes-AMG GLC 43, долгожданный Chevrolet Corvette С8, будущий Mitsubishi Pajero Sport и коробка передач для гибридов Hyundai.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Урал» с крупным счетом обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ
Екатеринбургский "Урал" с крупным счетом одержал победу над грозненским "Ахматом" во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:00
Политика
ФРГ: Евросоюз может обнулить пошлины на автомобили из США
Евросоюз готов снизить пошлины на ввоз автомобилей из США до нуля, заявил глава Министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Журналистов «МБХ Медиа» избили в московском клубе
Обновлено в 07:14
Политика
У пропускного пункта в Донбассе нашли бомбу со второго раза
На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донбассе обнаружили взрывное устройство.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала идеальную фигуру в купальнике
Знаменитая украинская певица Вера Брежнева вновь продемонстрировала точеную фигуру в купальнике.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич призналась, что ревновала мужа к подругам
Актриса Анна Хилькевич призналась в Instagram, что очень сильно ревновала супруга к своим подругам.
Обновлено в 06:25
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске и Санкт-Петербурге
Обновлено 19 июля в 15:31