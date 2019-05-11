Boeing 737 из Москвы совершил жесткую посадку в ОренбургеГазета.Ru 06:30

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind рейсом из Москвы совершил "жесткую посадку" в аэропорту Оренбурга, заявил представитель авиакомпании. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, обратный вылет задержан на неопределенное время.

Boeing 737 из Москвы совершил жесткую посадку в Оренбурге

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