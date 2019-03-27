Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателемREGNUM вчера в 17:00
У самолета возникли проблемы с двигателем и экипаж принял решение совершить экстренную посадку. Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8, на борту которого находились 157 человек, разбился в Эфиопии.
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Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено вчера в 12:01
Космос
Хаббл запечатлел рождение гигантского шторма на Нептуне
Ученые окрестили бури «темные пятна» и «темные пятна 2» Всего пять лет спустя космический телескоп "Хаббл" сделал резкие снимки Нептуна, которые показали как Большое Темное пятно размером с Землю, так и меньшее темное пятно 2. Новое большое темное пятно появилось на Нептуне в 2018 году, почти идентичное по размеру и форме тому, которое Voyager 2 видел в 1989 году.
Обновлено вчера в 06:55
Технологии
Абрамович инвестировал в игровое приложение для фотолюбителей
Приложение GuruShots позволяет пользователям каждый день участвовать в конкурсах, создавая фотографии в соответствии с тематическими заданиями.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Обновлено вчера в 21:52
Авто
Хэтч Renault Megane RS Trophy-R снова пойдёт на рекорд
Первым делом в глаза бросается вентилируемый капот с боковыми решётками и большим выступом посередине — ничего подобного у Trophy-R раньше не было.
Обновлено вчера в 12:05
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Самым востребованным седаном прошлого года стал Hyundai Solaris. Модель разошлась тиражом 65,6 тыс. экземпляров (-4%).
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР
Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
Силуанов рассказал о росте пенсий на 20% при механизме ИПК
Первый вице-премьер министр финансов Антон Силуанов заявил, что механизм индивидуального пенсионного капитала (ИПК) обеспечит рост пенсий на величину вплоть до 20% от уровня прежней зарплаты, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Британское правительство ответило отказом на петицию за отмену Brexit
Правительство Великобритании отказалось отменять планы по выходу из состава ЕС, несмотря на поданную петицию за отмену Brexit.
Обновлено вчера в 19:53
Здоровье
Британские учёные: каждого десятого убивает сидячий образ жизни
Обновлено вчера в 22:13
Кино
Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»
В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
Экс-министр Абызов вернулся в Россию из-за уловки ФСБ
Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов прибыл в Россию благодаря уловке ФСБ.
Обновлено вчера в 23:56
Здоровье
Алтайский министр здравоохранения рассказал, как поднимут зарплаты врачам и сколько больниц отремонтируют
Министр здравоохранения Дмитрий Попов считает своей задачей вывести оказание медпомощи в регионе на качественно новый уровень.
Обновлено вчера в 20:18
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note 10 лишится физических кнопок
Согласно более ранним утечкам, Galaxy Note 10 станет самым большим смартфоном в серии и получит четыре тыльных камеры.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Сирия запросила собрать Совбез ООН по вопросу Голанских высот
Сирия запросила созвать заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Голанских высот, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Ляшко выступил против запрета русского языка на Украине
Кандидат на пост президента Украины, глава Радикальной партии Олег Ляшко выступил против запрета на изучение и использование русского языка в стране.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Обновлено вчера в 04:41
Космос
Российские космонавты испытают на МКС беспилотник с пропеллером
Российские космонавты проведут на борту Международной космической станции эксперимент по отработке управления беспилотником, приводимым в движение с помощью пропеллера, сообщил РИА Новости советник главы госкорпорации "Роскосмос" по науке Александр Блошенко.
Обновлено вчера в 20:42
Космос
NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
Обновлено вчера в 17:22
Шоу-бизнес
Юлия Такшина рассказала об отношениях с Григорием Антипенко
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
Дания за 9 минут отыгралась со счета 0:3 в матче против Швейцарии
В матче 2-го тура квалификации Евро-2020 Дания до 84-й минуты "горела" Швейцарии 0:3, но чудом сумела уйти от поражения.
Обновлено вчера в 17:42
Общество
В больнице одновременно забеременели девять медсестер
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России
Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова
Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована
Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за чрезмерный фотошоп
В статье, выпущенной таблоидом The Sun, появился кадр Волочковой из отпуска на Мальдивах.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Зидан хочет видеть Пьянича в «Реале»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попросил президента клуба Флорентино Переса следующим летом приобрести полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
Обновлено вчера в 13:05