Происшествия

Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателемREGNUM вчера в 17:00

У самолета возникли проблемы с двигателем и экипаж принял решение совершить экстренную посадку. Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8, на борту которого находились 157 человек, разбился в Эфиопии.
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В США «запрещенный» после авиакатастрофы Boeing вернулся в аэропорт из-за ЧП

URA.Ruвчера в 23:49

Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок

Российская газетавчера в 17:05

В США Boeing 737 MAX вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок

ТАССвчера в 18:17

Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем

Известиявчера в 17:31

Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем

РБКвчера в 17:16

Перевозчик назвал причину неполадок Boeing 737 MAX в США

News.ruвчера в 19:41

Boeing 737 Max совершил экстренную посадку в США

МИР 24вчера в 17:09
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Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Обновлено вчера в 12:01
Космос

Хаббл запечатлел рождение гигантского шторма на Нептуне

Ученые окрестили бури «темные пятна» и «темные пятна 2» Всего пять лет спустя космический телескоп "Хаббл" сделал резкие снимки Нептуна, которые показали как Большое Темное пятно размером с Землю, так и меньшее темное пятно 2. Новое большое темное пятно появилось на Нептуне в 2018 году, почти идентичное по размеру и форме тому, которое Voyager 2 видел в 1989 году.
Обновлено вчера в 06:55
Технологии

Абрамович инвестировал в игровое приложение для фотолюбителей

Приложение GuruShots позволяет пользователям каждый день участвовать в конкурсах, создавая фотографии в соответствии с тематическими заданиями.
Обновлено вчера в 12:02
Политика

Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Обновлено вчера в 21:52
Авто

Хэтч Renault Megane RS Trophy-R снова пойдёт на рекорд

Первым делом в глаза бросается вентилируемый капот с боковыми решётками и большим выступом посередине — ничего подобного у Trophy-R раньше не было.
Обновлено вчера в 12:05
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Авто

Названы самые популярные новые седаны в России

Самым востребованным седаном прошлого года стал Hyundai Solaris. Модель разошлась тиражом 65,6 тыс. экземпляров (-4%).
Обновлено вчера в 09:58
Политика

Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР

Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика

Силуанов рассказал о росте пенсий на 20% при механизме ИПК

Первый вице-премьер министр финансов Антон Силуанов заявил, что механизм индивидуального пенсионного капитала (ИПК) обеспечит рост пенсий на величину вплоть до 20% от уровня прежней зарплаты, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:54
Политика

Британское правительство ответило отказом на петицию за отмену Brexit

Правительство Великобритании отказалось отменять планы по выходу из состава ЕС, несмотря на поданную петицию за отмену Brexit.
Обновлено вчера в 19:53
Здоровье

Британские учёные: каждого десятого убивает сидячий образ жизни

Обновлено вчера в 22:13
Кино

Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»

В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия

Экс-министр Абызов вернулся в Россию из-за уловки ФСБ

Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов прибыл в Россию благодаря уловке ФСБ.
Обновлено вчера в 23:56
Здоровье

Алтайский министр здравоохранения рассказал, как поднимут зарплаты врачам и сколько больниц отремонтируют

Министр здравоохранения Дмитрий Попов считает своей задачей вывести оказание медпомощи в регионе на качественно новый уровень.
Обновлено вчера в 20:18
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy Note 10 лишится физических кнопок

Согласно более ранним утечкам, Galaxy Note 10 станет самым большим смартфоном в серии и получит четыре тыльных камеры.
Обновлено вчера в 15:02
Политика

Сирия запросила собрать Совбез ООН по вопросу Голанских высот

Сирия запросила созвать заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Голанских высот, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:53
Политика

Ляшко выступил против запрета русского языка на Украине

Кандидат на пост президента Украины, глава Радикальной партии Олег Ляшко выступил против запрета на изучение и использование русского языка в стране.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Обновлено вчера в 04:41
Космос

Российские космонавты испытают на МКС беспилотник с пропеллером

Российские космонавты проведут на борту Международной космической станции эксперимент по отработке управления беспилотником, приводимым в движение с помощью пропеллера, сообщил РИА Новости советник главы госкорпорации "Роскосмос" по науке Александр Блошенко.
Обновлено вчера в 20:42
Космос

NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС

Обновлено вчера в 17:22
Шоу-бизнес

Юлия Такшина рассказала об отношениях с Григорием Антипенко

Обновлено вчера в 22:35
Футбол

Дания за 9 минут отыгралась со счета 0:3 в матче против Швейцарии

В матче 2-го тура квалификации Евро-2020 Дания до 84-й минуты "горела" Швейцарии 0:3, но чудом сумела уйти от поражения.
Обновлено вчера в 17:42
Общество

В больнице одновременно забеременели девять медсестер

Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика

Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России

Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 18:19
Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес

Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова

Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено вчера в 13:38
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено вчера в 05:33
Шоу-бизнес

Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за чрезмерный фотошоп

В статье, выпущенной таблоидом The Sun, появился кадр Волочковой из отпуска на Мальдивах.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

Зидан хочет видеть Пьянича в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попросил президента клуба Флорентино Переса следующим летом приобрести полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
Обновлено вчера в 13:05
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