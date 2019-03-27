Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателемREGNUM 17:00

У самолета возникли проблемы с двигателем и экипаж принял решение совершить экстренную посадку. Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8, на борту которого находились 157 человек, разбился в Эфиопии.

Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем

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