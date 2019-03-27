Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателемREGNUM 17:00
У самолета возникли проблемы с двигателем и экипаж принял решение совершить экстренную посадку. Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8, на борту которого находились 157 человек, разбился в Эфиопии.
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Политика
Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок
Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.
Обновлено в 18:17
Кино
Режиссера Сергея Соловьева госпитализировали
Обновлено в 15:52
Экономика
Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России
«ВТБ Капитал» — инвестиционное подразделение ВТБ — «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс», подтвердил РБК представитель ВТБ.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Sun высмеял Волочкову за фотошоп
Российская балерина Анастасия Волочкова попала в список звезд, которым стоит поработать над навыками фотошопа.
Обновлено в 21:10
Космос
NASA заявило о проблеме с новой аккумуляторной батареей на МКС
Одна из трех новых аккумуляторных батарей, недавно установленных снаружи американского сегмента МКС, не функционирует.
Обновлено в 17:41
Происшествия
СК предъявил обвинение экс-министру Абызову
Абызову грозит до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
Первый старт «Протона» с «Байконура» в 2019 году отложили на неделю
Первый пуск ракеты-носителя «Протон-М», запланированный с космодрома «Байконур» в интересах Министерства обороны, отложили на неделю, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 20:32
Политика
Отец Бутиной рассказал, чем занимается его дочь в тюрьме
Обновлено в 21:58
Кино
Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»
В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено в 20:02
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено в 12:01
Политика
Порошенко назвал Путина главным оппонентом
Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:39
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Общество
Судьба имущества серпуховского экс-главы Шестуна решится без него
В Красногорском районном суде во вторник начался процесс по иску Генпрокуратуры, которая добивается изъятия в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.
Обновлено в 07:26
Экономика
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Экономика
Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет
Правительство не будет корректировать налоговую систему в ближайшие шесть лет, заявил премьер Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Министерства финансов.
Обновлено в 10:00
Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено в 15:04
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено в 19:47
Здоровье
Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли
Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 13:57
Экономика
Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения
В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено в 22:04
Происшествия
Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес
Джастин Бибер объявил об уходе из музыки
Канадский певец Джастин Бибер пожаловался поклонникам на серьезные внутренние проблемы и объявил о решении сделать перерыв в карьере.
Обновлено в 07:37
Политика
МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле
Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 15:53
Экономика
Медведев анонсировал создание нового газоперерабатывающего завода
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о планах по созданию и финансированию Амурского газоперерабатывающего завода, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:15
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено вчера в 02:55
Гаджеты
Представлен новый смартфон Samsung Galaxy A70
Обновлено в 07:06