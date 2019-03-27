Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателемREGNUM вчера в 17:00
У самолета возникли проблемы с двигателем, и экипаж принял решение совершить экстренную посадку. Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8, на борту которого находились 157 человек, разбился в Эфиопии.
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Общество
Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах
Обновлено вчера в 10:11
Политика
В Венесуэле совершено нападение на автомобиль Гуайдо
Напомним, нападение на оппозиционера произошло после того, как Гуайдо выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой ответил на обвинения в ее смерти
Обновлено в 03:55
Финансы
Набиуллина назвала слабое место экономики России
Отсутствие долгосрочных инвестиций назвала слабым местом российской экономики глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
МИД заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России
«Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ», — цитирует дипломата «РИА Новости».
Обновлено в 03:41
Политика
Французский депутат пристыдил Европарламент за позицию по Крыму
Французский депутат Европарламента от правой фракции «Европа наций и свобод» Жан-Люк Шафхаузер сравнил ситуации вокруг Крыма и Косово.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Избившие DJ Smash заплатят ему более 11 миллионов
Обновлено в 03:51
Экономика
Жизнь россиян сильно изменится с 1 апреля
Социальные выплаты С 1 апреля размер социальных пенсий в России увеличится на 2%. За счет этого средний уровень соцпенсии по стране поднимется до 9 266 рублей.
Обновлено в 01:01
Политика
Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК
Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и «нарушениях партийной дисциплины».
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Новосибирске экстренно приземлился немецкий лайнер
Обновлено в 02:23
Происшествия
У безработной москвички похитили сумку с 4 млн рублей
На востоке Москвы у безработной женщины похитили сумку с деньгами, сообщает 27 марта агентство «Москва».
Обновлено в 03:32
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Космос
В России разработали спутник для уничтожения космического мусора
В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено в 02:13
Политика
Путин поздравил с праздником сотрудников Росгвардии
Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Оренбуржье на пожаре погибли четыре человека
Обновлено вчера в 23:52
Финансы
К концу недели есть риски коррекции рубля до 65 за доллар
К концу недели при отсутствии позитива на глобальных рынках есть риски локальной коррекции в рубле и движения в сторону отметки в 65 руб/долл.
Обновлено в 02:08
Политика
Митинг в Ингушетии объявили бессрочным
Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Футбол
Чалов: много общаюсь с Головиным о Европе
Футболист московского ЦСКА Фёдор Чалов признался, что интересовался у партнёров по сборной России жизнью и уровнем футбола в ведущих европейских чемпионатах и начинает учить иностранные языки.
Обновлено в 04:12
Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Бизнес-омбудсмен Титов изучает дело Абызова
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов сообщил, что изучает обстоятельства ареста экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова, обращений от него пока не получал.
Обновлено в 04:14
Политика
В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года
В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.
Обновлено в 03:10
Политика
СМИ назвали ответственных за атаку на посольство КНДР в Мадриде
СМИ сообщили об ответственных за нападение на посольство Северной Кореи в Мадриде.
Обновлено в 02:13
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш
Если купленный фарш оказался несвежим, имеет несвойственный мясному запах, эксперты Роскачества категорически не рекомендуют его готовить, поскольку при тепловой обработке погибает 99 процентов микроорганизмов.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Камера смартфона Huawei P30 Pro стала новым лидером рейтинга DxOMark
По сравнению с прошлыми рекордсменами Huawei, основными улучшениями тыльной камеры наблюдаются в области зума и боке, где Huawei P30 Pro задаёт новый стандарт.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей
Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Киркоров устроил скандал на похоронах Началовой
Обновлено вчера в 06:57