Происшествия

Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателемREGNUM вчера в 17:00

У самолета возникли проблемы с двигателем, и экипаж принял решение совершить экстренную посадку. Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8, на борту которого находились 157 человек, разбился в Эфиопии.
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Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем

Известиявчера в 17:31

В США «запрещенный» после авиакатастрофы Boeing вернулся в аэропорт из-за ЧП

URA.Ruвчера в 23:49

В США Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем

ТАССвчера в 18:17

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Snob.ru04:32

Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем

РБКвчера в 17:16

Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок

Российская газетавчера в 17:05

Boeing 737 Max совершил экстренную посадку в США

МИР 24вчера в 17:09
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
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Экономика

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
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«В Российской Федерации есть очень мудрый руководитель в лице президента Путина, который ведёт корабль этой страны к согласию, миру с другими народами», — подчеркнул шейх Мухаммед бен Абдель Карим аль-Иса в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
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