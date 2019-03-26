Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателемРБК 17:16

В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США. На борту лайнера в этот момент не было пассажиров.
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