Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателемРБК 17:16

В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США. На борту лайнера в этот момент не было пассажиров.

Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем

Здоровье Супруги отсудили 1,55 млн рублей за смерть новорожденной дочери в Чите Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.

Происшествия США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.

Игры Metro Exodus получила первое крупное обновление Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.

Общество В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.

Финансы Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72% Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.

Интернет Хакеры атаковали около миллиона пользователей компьютеров ASUS Владельцы ноутбуков и настольных компьютеров производства компании ASUS на протяжении нескольких месяцев получали обновления программного обеспечения, в которых содержался троян.

Происшествия Глыба льда упала на женщину в центре Мурманска По данным регионального управления СКР, женщина 1955 года рождения проходила вдоль дома N8 по Рыбному проезду, когда с крыши сошла ледяная глыба.

Происшествия СК предъявил обвинение экс-министру Абызову Абызову грозит до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения.

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.

Происшествия Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.

Происшествия Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Происшествия В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.

Транспорт Внезапная метель на Сахалине закрыла дороги и задержала рейсы Снегопады и порывистый ветер накрыли преимущественно южный районы. Закрыты два участка дорог, задержаны рейсы в аэропорту областного центра.

Армия и оружие СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии «Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.

Энергетика Нефть «рассчитывает» на более высокую стоимость Стоимость сырья могла бы быть гораздо выше уже сейчас.

Футбол Португалия обжаловала результат матча со сборной Украины Федерация футбола Португалии опротестовала результат матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против сборной Украины.

Происшествия В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.

Армия и оружие Генсек НАТО заявил сербам, что бомбардировки 1999 года были оправданы Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были необходимыми и легитимными, заявил сербскому агентству Танюг генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Политика Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.

Наука Ученые: Работа в ночную смену повышает риск выкидыша Ученые из Копенгагена выяснили, что работа в ночную смену может повысить риск выкидыша.

Наука В Румынии строят сверхзвуковую «летающую тарелку» Специалисты из Румынии занялись разработкой "летающей тарелки", которая будет способна на вертикальные взлет и посадку, а также на сверхзвуковой горизонтальный полет.

Армия и оружие Трамп объявил кандидата на пост командующего Космическими войсками США Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп уже выбрал кандидата на пост командующего Космическими войсками страны, передает Sputnik.