Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателемРБК 17:16
В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США. На борту лайнера в этот момент не было пассажиров.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:55, Ашберн
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Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.
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Снегопады и порывистый ветер накрыли преимущественно южный районы. Закрыты два участка дорог, задержаны рейсы в аэропорту областного центра.
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Стоимость сырья могла бы быть гораздо выше уже сейчас.
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Федерация футбола Португалии опротестовала результат матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против сборной Украины.
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Генсек НАТО заявил сербам, что бомбардировки 1999 года были оправданы
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Трамп объявил кандидата на пост командующего Космическими войсками США
Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп уже выбрал кандидата на пост командующего Космическими войсками страны, передает Sputnik.
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