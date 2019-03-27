Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателемРБК вчера в 17:16
В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США. На борту лайнера в этот момент не было пассажиров.
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Происшествия
В Оренбуржье на пожаре погибли четыре человека
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Смертность в результате ДТП в России снизилась на 34% за шесть лет
В России за последние шесть лет число погибших в результате ДТП сократилось на 34%.
Обновлено в 00:05
Технологии
Власти разработали концепцию развития интернета вещей в России
Министерство связи и коммуникаций хочет одобрить концепцию развития интернета вещей (IoT) в России.
Обновлено в 02:08
Экономика
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
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Армия и оружие
Россия и Китай проведут военные учения «Морское взаимодействие»
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 02:20
Футбол
Гол и два ассиста Классона принесли Швеции ничью в игре с Норвегией
В матче второго тура квалификации к Евро-2020 Норвегия едва не проиграла Швеции, но в итоге спасла хотя бы ничью.
Обновлено вчера в 17:44
Здоровье
Врачи бегут из роддома в Башкортостане из-за низких зарплат
По словам главы акушерского отделения Елены Рахматуллиной, из роддома уволилось 14 врачей, пять акушер-гинекологов и два неонатолога.
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Происшествия
«Известия»: Абызову грозят новые эпизоды
По информации „Известий“, задержанный экс-чиновник может быть связан с ещё несколькими эпизодами, которые сейчас расследуют правоохранительные органы, — пишет газета.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Ляшко выступил в защиту русского языка на Украине
Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат в президенты Олег Ляшко выступил против запрета на изучение и использование русского языка в стране.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика
В Свердловской области стало в два раза больше миллиардеров
В управлении ФНС по Свердловской области сегодня подвели предварительные итоги декларационной кампании за 2018 год.
Обновлено в 03:03
Культура
В «Симпсонах» показали Pussy Riot
В американском мультсериале «Симпсоны» показали героинь в образе участниц группы Pussy Riot.
Обновлено вчера в 09:53
Транспорт
Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов
К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
Футбол
Федерация футбола Люксембурга отправила в УЕФА запрос по делу Мораеса
Федерация футбола Люксембурга отправила в УЕФА запрос с просьбой разъяснить правомерность участия Жуниора Мораеса в матчах сборной Украины.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
На салатовой ветке московского метро произошел сбой
Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Женщина родила двойняшек от разных мужчин после супружеской измены
У женщины из китайского города Сямынь, провинция Фуцзянь, родились двойняшки от разных отцов, сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 01:35
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Наука
Ученые заявили о скором появлении беспохмельного алкоголя
Обновлено вчера в 23:29
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Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли
Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 13:57
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Звезда «Уральских пельменей» получил травму во время игры в хоккей
Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев получил травму ноги во время игры в хоккей.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Безработная москвичка лишилась сумки с миллионами рублей
Ранее сообщалось, что полиция изъяла у москвичек 80 кг таблеток для похудения.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Три российских офицера погибли в Сирии
В конце февраля этого года в Сирии погибли трое российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено 25 марта в 20:04
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл поезд с военными трофеями из Сирии
Поезд с трофеями из Сирии прибыл во Владивосток.
Обновлено вчера в 23:38
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Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова
Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
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Армия и оружие
Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Голикова нашла в антитабачной концепции Минздрава непроверенные данные
Что попросили доработать Минздрав Проект антитабачной концепции Министерства здравоохранения содержит статистические данные, которые невозможно проверить, указано в материалах к замечаниям вице-премьера Татьяны Голиковой к документу.
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Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля
Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
Обновлено вчера в 10:07
Футбол
Почетный президент «Сити» скончался в возрасте 77 лет
Почетный президент «Манчестер Сити» Бернард Хэлфорд умер в возрасте 77 лет.
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Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18
Хоккей
Панарин рассказал, куда тратит зарплату в $6 млн
По неофициальной информации, 27-летний хоккеист зарабатывает $6 млн в год.
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