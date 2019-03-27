Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателемРБК вчера в 17:16

В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США. На борту лайнера в этот момент не было пассажиров.
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В США «запрещенный» после авиакатастрофы Boeing вернулся в аэропорт из-за ЧП

URA.Ruвчера в 23:49

В США Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем

ТАССвчера в 18:17

Boeing 737 Max совершил экстренную посадку в США

МИР 24вчера в 17:09

В США самолёт Boeing 737 MAX вынужденно вернулся в аэропорт вылета

RT на русскомвчера в 17:20

Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем

РБКвчера в 17:16

Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок

Российская газетавчера в 17:05

Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем

Известиявчера в 17:31
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Происшествия

В Оренбуржье на пожаре погибли четыре человека

Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

Смертность в результате ДТП в России снизилась на 34% за шесть лет

В России за последние шесть лет число погибших в результате ДТП сократилось на 34%.
Обновлено в 00:05
Технологии

Власти разработали концепцию развития интернета вещей в России

Министерство связи и коммуникаций хочет одобрить концепцию развития интернета вещей (IoT) в России.
Обновлено в 02:08
Экономика

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Россия и Китай проведут военные учения «Морское взаимодействие»

Обновлено вчера в 23:27
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 02:20
Футбол

Гол и два ассиста Классона принесли Швеции ничью в игре с Норвегией

В матче второго тура квалификации к Евро-2020 Норвегия едва не проиграла Швеции, но в итоге спасла хотя бы ничью.
Обновлено вчера в 17:44
Здоровье

Врачи бегут из роддома в Башкортостане из-за низких зарплат

По словам главы акушерского отделения Елены Рахматуллиной, из роддома уволилось 14 врачей, пять акушер-гинекологов и два неонатолога.
Обновлено в 02:37
Происшествия

«Известия»: Абызову грозят новые эпизоды

По информации „Известий“, задержанный экс-чиновник может быть связан с ещё несколькими эпизодами, которые сейчас расследуют правоохранительные органы, — пишет газета.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

Ляшко выступил в защиту русского языка на Украине

Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат в президенты Олег Ляшко выступил против запрета на изучение и использование русского языка в стране.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика

В Свердловской области стало в два раза больше миллиардеров

В управлении ФНС по Свердловской области сегодня подвели предварительные итоги декларационной кампании за 2018 год.
Обновлено в 03:03
Культура

В «Симпсонах» показали Pussy Riot

В американском мультсериале «Симпсоны» показали героинь в образе участниц группы Pussy Riot.
Обновлено вчера в 09:53
Транспорт

Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов

К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
Футбол

Федерация футбола Люксембурга отправила в УЕФА запрос по делу Мораеса

Федерация футбола Люксембурга отправила в УЕФА запрос с просьбой разъяснить правомерность участия Жуниора Мораеса в матчах сборной Украины.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

На салатовой ветке московского метро произошел сбой

Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Женщина родила двойняшек от разных мужчин после супружеской измены

У женщины из китайского города Сямынь, провинция Фуцзянь, родились двойняшки от разных отцов, сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 01:35
Общество

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Наука

Ученые заявили о скором появлении беспохмельного алкоголя

Обновлено вчера в 23:29
Здоровье

Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли

Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 13:57
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» получил травму во время игры в хоккей

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев получил травму ноги во время игры в хоккей.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

Безработная москвичка лишилась сумки с миллионами рублей

Ранее сообщалось, что полиция изъяла у москвичек 80 кг таблеток для похудения.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Три российских офицера погибли в Сирии

В конце февраля этого года в Сирии погибли трое российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено 25 марта в 20:04
Армия и оружие

Во Владивосток прибыл поезд с военными трофеями из Сирии

Поезд с трофеями из Сирии прибыл во Владивосток.
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес

Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова

Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие

Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Голикова нашла в антитабачной концепции Минздрава непроверенные данные

Что попросили доработать Минздрав Проект антитабачной концепции Министерства здравоохранения содержит статистические данные, которые невозможно проверить, указано в материалах к замечаниям вице-премьера Татьяны Голиковой к документу.
Обновлено в 00:00
Энергетика

Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля

Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
Обновлено вчера в 10:07
Футбол

Почетный президент «Сити» скончался в возрасте 77 лет

Почетный президент «Манчестер Сити» Бернард Хэлфорд умер в возрасте 77 лет.
Обновлено в 02:42
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел взрыв

Обновлено в 02:18
Хоккей

Панарин рассказал, куда тратит зарплату в $6 млн

По неофициальной информации, 27-летний хоккеист зарабатывает $6 млн в год.
Обновлено в 02:00
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