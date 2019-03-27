Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателемРБК вчера в 17:16

В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США. На борту лайнера в этот момент не было пассажиров.

Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем

Происшествия Смертность в результате ДТП в России снизилась на 34% за шесть лет В России за последние шесть лет число погибших в результате ДТП сократилось на 34%.

Технологии Власти разработали концепцию развития интернета вещей в России Министерство связи и коммуникаций хочет одобрить концепцию развития интернета вещей (IoT) в России.

Экономика Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).

Экономика Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента» Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».

Футбол Гол и два ассиста Классона принесли Швеции ничью в игре с Норвегией В матче второго тура квалификации к Евро-2020 Норвегия едва не проиграла Швеции, но в итоге спасла хотя бы ничью.

Здоровье Врачи бегут из роддома в Башкортостане из-за низких зарплат По словам главы акушерского отделения Елены Рахматуллиной, из роддома уволилось 14 врачей, пять акушер-гинекологов и два неонатолога.

Происшествия «Известия»: Абызову грозят новые эпизоды По информации „Известий“, задержанный экс-чиновник может быть связан с ещё несколькими эпизодами, которые сейчас расследуют правоохранительные органы, — пишет газета.

Политика Ляшко выступил в защиту русского языка на Украине Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат в президенты Олег Ляшко выступил против запрета на изучение и использование русского языка в стране.

Экономика В Свердловской области стало в два раза больше миллиардеров В управлении ФНС по Свердловской области сегодня подвели предварительные итоги декларационной кампании за 2018 год.

Культура В «Симпсонах» показали Pussy Riot В американском мультсериале «Симпсоны» показали героинь в образе участниц группы Pussy Riot.

Транспорт Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.

Футбол Федерация футбола Люксембурга отправила в УЕФА запрос по делу Мораеса Федерация футбола Люксембурга отправила в УЕФА запрос с просьбой разъяснить правомерность участия Жуниора Мораеса в матчах сборной Украины.

Происшествия На салатовой ветке московского метро произошел сбой Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Происшествия Женщина родила двойняшек от разных мужчин после супружеской измены У женщины из китайского города Сямынь, провинция Фуцзянь, родились двойняшки от разных отцов, сообщает издание Daily Mail.

Общество В России выросла неформальная занятость Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Здоровье Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Происшествия Безработная москвичка лишилась сумки с миллионами рублей Ранее сообщалось, что полиция изъяла у москвичек 80 кг таблеток для похудения.

Армия и оружие Три российских офицера погибли в Сирии В конце февраля этого года в Сирии погибли трое российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Шоу-бизнес Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.

Армия и оружие Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.

Общество Голикова нашла в антитабачной концепции Минздрава непроверенные данные Что попросили доработать Минздрав Проект антитабачной концепции Министерства здравоохранения содержит статистические данные, которые невозможно проверить, указано в материалах к замечаниям вице-премьера Татьяны Голиковой к документу.