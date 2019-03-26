Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателемРБК 17:16

В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США. На борту лайнера в этот момент не было пассажиров.
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Boeing 737 MAX вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем

Коммерсантъ18:41

Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем

РБК17:16

Экстренную посадку Boeing 737 MAX в США не связывают с проблемами ПО

РЕН ТВ19:15

В США Boeing 737 MAX вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок

ТАСС18:17

Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок

Российская газета17:05

Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку

Газета.Ru17:03

Boeing 737 Max совершил экстренную посадку в США

МИР 2417:09
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Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
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В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
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Столкновения с астероидами могли бы породить на Марсе элементы, необходимые для возникновения жизни, если бы его атмосфера была насыщена водородом.
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Компания Ford оснастит модели Focus и Fiesta гибридными моторами, сообщает американский автопроизводитель.
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Весенняя метель накрыла Южно-Сахалинск

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Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок

Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.
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Во вторник, 26 марта, стало известно об увольнении тренера дубля женской команды по футболу ЦСКА Михаила Адылова после обвинений в домогательствах.
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Армия и оружие

В США обнаружили захоронение советского военнослужащего

До настоящего времени было известно лишь об одном месте в США, где захоронены советские военнослужащие, погибшие во время Второй мировой войны – Национальное кладбище Форт Ричардсон (г. Анкоридж, штат Аляска).
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Сообщается, что крупнейший ледник, расположенный в Гренландии, Якобсхавн после таяния на протяжении последних нескольких лет вновь внезапно начал расти.
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Евгений Моисеев - о городе будущего для настоящей жизни

В середине апреля в Железноводске начнется грандиозное строительство – реализация проекта «Продление Каскадной лестницы», которое уже окрестили «стройкой века Кавминвод».
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Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений

Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
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