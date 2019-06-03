Происшествия

Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУREGNUM 08:24

Следователи располагают данными о лицах, которые участвовали в драке с убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. По месту их жительства проведен осмотр, изъяты необходимые для расследования вещи, сообщает 3 июня пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области.
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с чего всё началось
Следственный комитет открыл новое дело в связи с дракой в подмосковном Красногорске, во время которой погиб бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин, сообщается
 на сайте главка СК по Московской области.
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