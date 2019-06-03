Происшествия

Отец убитого в драке в Подмосковье спецназовца дает показанияАргументы и Факты 06:29

Отец убитого в подмосковном поселке Путилково спецназовца Алексей Белянкин в понедельник дает показания следствию. «Я сейчас у следователя», - цитирует РИА Новости слова мужчины. Ранее стало известно, что в Красногорском районе Подмосковья в результате ножевого ранения погиб 35-летний мужчина.
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Кремль не комментирует ситуацию с убийством экс-спецназовца в Подмосковье

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РЕН ТВ публикует видео драки с поножовщиной в Подмосковье, где погиб спецназовец

РЕН ТВвчера в 15:43

Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал подробности трагедии

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Стало известно о еще одном конфликте с участием бывшего спецназовца

Lenta.ru03:49

Друг: погибший спецназовец жил неподалеку от места, где произошел конфликт

Телеканал 360°05:22

Девушка убитого в Подмосковье спецназовца пыталась его спасти

Известиявчера в 22:16

Участник драки с бойцом спецназа сообщил детали произошедшего

РБК04:53
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Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

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Нурмагомедов может провести бой-реванш с Макгрегором уже в сентябре

Обновлено вчера в 16:17
Авто

Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии

Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
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Армия и оружие

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Обновлено в 06:28
Происшествия

В СК рассказали о гибели экс-военного в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:42
Общество

Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей

«Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.
Обновлено в 02:31
Экономика

«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке

"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Обновлено в 03:33
Политика

Зеленский уволил заместителя главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске

По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Кучма назначен представителем Киева в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего украинского лидера Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 06:37
Экономика

WSJ: Blackstone Group приобрела у GLP склады на $18,7 млрд

Инвестиционная компания Blackstone Group приобрела за $18,7 млрд сеть складских помещений на территории США у сингапурской компании GLP - второго по величине оператора складской недвижимости в мире.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика

Ленобласть решит проблемы обманутых дольщиков совместно с федерацией

Обсуждалась следующая схема: не «Дом.рф» дает нашему региону средства, а мы передаем нашу часть в федерацию, и «Дом.рф» уже приходит в Ленинградскую область и достраивает проблемные дома.
Обновлено в 06:02
Происшествия

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В Северной столице в течение получаса не работали базы межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД.
Обновлено в 06:06
Общество

Организатора протестов в Екатеринбурге оштрафовали на 20 тысяч рублей

Ленинский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей представительницу движения "Парки и скверы" Анну Балтину за организацию акций против строительства храма на месте сквера возле Свердловского театра драмы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 06:11
Политика

Новая редакция «Украинского правописания» вступила в силу

Новая редакция «Украинского правописания», в работе над которой принимали участие учёные-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов страны, вступила в силу.
Обновлено в 06:38
Культура

В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе

В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.
Обновлено в 05:11
Футбол

Гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

Второе место занял мяч нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Ливерпуля», забитый со штрафного в первом полуфинальном матче.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Космос

Российские лунные и марсианские экипажи получат космический батут

Обновлено 31 мая в 06:38
Политика

Саакашвили планирует вернуться в Грузию в ближайшее время

Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес

В Сети появились снимки особняка Галкина и Пугачевой на Кипре

Журналисты отмечают, что иногда супруги приезжают контролировать процесс строительства, но чаще это делает Галкин, поскольку у него на Кипре периодически проходят концерты.
Обновлено в 05:48
Авто

Концепт Skoda Vision GT представили на автосалоне в Шэньчжэне

Чешский автомобильный гигант Skoda официально продемонстрировал публике обновленный кросс-купе Skoda Vision GT.
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Политика

Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.
Обновлено в 06:01
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян в связи с празднованием Дня России. Выходной придется на среду, 12 июня.
Обновлено в 01:55
Общество

Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам

Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

"1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев", - сообщили в организации.
Обновлено в 04:36
Транспорт

В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама

Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Общество

В Хабаровске объявили голодовку бездомные сироты

Обновлено в 05:05
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