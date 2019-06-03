Боец спецназа ГРУ погиб в драке в ПодмосковьеРБК вчера в 18:02

Боец спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Никита Белянкин погиб в драке возле подмосковной деревни Путилково в Красногорском районе Московской области. Об этом сообщил РБК друг погибшего Сергей Иванов. По его словам, инцидент произошел 1 июня.

Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье

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