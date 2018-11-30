Футбол

Боец UFC Волков потренировался с Дзюбой
Матч ТВ
07:14

Российский боец UFC Александр Волков потренировался с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. На записи видно, как Волков проверяет боксерские навыки футболиста. Спортсмены провели тренировку в Санкт-Петербурге.
Матч ТВ07:14

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Боец UFC потренировал Дзюбу и оценил его удар

Lenta.ru08:30

Дзюба провёл тренировку с бойцом UFC

Life.ru08:26

Дзюба потренировался с бойцом UFC

Нева Спорт07:57

Спарринг Артема Дзюбы с тяжеловесом UFC Александром Волковым попал на видео

Матч ТВ08:39

Боец UFC Волков потренировался с Дзюбой

Sportbox.RU07:14

«Ударить Дзюба может!» Боец UFC Волков рассказал о тренировке с форвардом сборной России

Sport24.ru07:50

Боец Волков после матча «Зенита» обратился к Дзюбе

News.ru03:34
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Выбежавшего на поле фаната «Спартака» арестовали на десять суток

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В Красноярске состоялся матч 16-го тура молодежного первенства России между «Енисеем» и «Ахматом».
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Объявлен лучший футболист недели в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
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Обновлено в 09:20
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Ответный матч финала Кубка Либертадорес проведут 9 декабря в Мадриде

Ответный матч финала Кубка Либертадорес (является аналогом европейской Лиги чемпионов) между футбольными клубами Аргентины «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» состоится 9 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 22:30 по московскому времени.
Обновлено в 08:59
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Алексис выбыл минимум до конца года из-за травмы бедра

Чилиец получил травму задней поверхности бедра во время тренировки в четверг.
Обновлено в 08:21
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Игроки российских клубов не попали в команду недели Лиги Европы

Команда недели: Томаш Кубек (" Ренн"), Митчелл Вайзер (" Байер"), Захар Волков (БАТЭ), Жуль Кунде (" Бордо"), Андреас Ульмер (" Ред Булл Зальцбург"), Эмиль Смит Роу (" Арсенал"), Хакан Чалханоглу (" Милан"), Бруну Фернандеш (" Спортинг"), Джермейн Ленс (" Бешикташ"), Абдулайе Диаби (" Спортинг"), Каллум Хадсон-Одои (" Челси").
Обновлено в 09:07
Футбол

ФИФА ограничит число аренд до 6-8 за сезон с 2020 года

Каждый клуб сможет оформлять не более 6 или 8 арендных сделок за сезон.
Обновлено в 08:56
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Кейлор Навас: Я выиграл три Лиги чемпионов, а теперь сижу на скамейке

В минувшее трансферное окно "Реал" купил у "Челси" за 35 млн 26-летнего бельгийского вратаря Тибо Куртуа.
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Монтелла может возглавить «Рому»

"Рома" может обратиться к услугам Винченцо Монтеллы, если нынешний главный тренер команды Эусебио Ди Франческо будет уволен.
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Две победы "Краснодара" и "Зенита" в Лиге Европы позволили России вновь увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Испанская «Севилья» потерпела поражение от бельгийского «Стандарда» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
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ФК «Краснодар» выразил недовольство временем начала своего матча 16-го тура РПЛ с «Уралом».
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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Александр Евгеньевич Волков
Российский боец без правил
Российский боец смешанного стиля. Чемпион Bellator в тяжёлом весе. Чемпион M-1 Challenge в тяжелом весе. Входит в основной состав бойцов клуба Strela Team, тренер - Тарас Кияшко. Выпускник МГТУ им Н. Э. Баумана 2011 года, кафедра «Динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов».
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