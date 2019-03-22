Единоборства

Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весеРБК 03:27

Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле. В концовке второго раунда Петтис отправил соперника в нокдаун «ударом супермена», после чего без сопротивления нанес еще два удара в голову.
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Петтис готов встретиться с Макгрегором в полусреднем весе

Газета.Ru04:09

Петтис шокировал всех в UFC и теперь жаждет встречи с Макгрегором

Life.ru04:03

Петтис хочет боя с Макгрегором в полусреднем весе

Матч ТВ05:48

Петтис хочет боя с Макгрегором в полусреднем весе

Sportbox.RU05:48

Петтис нокаутировал Томпсона в UFC. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 23:42

Томпсон — о нокауте в бою с Петтисом: ничего не помню

Чемпионат03:49

Стивен Томпсон - Энтони Петтис: битва американцев

Все про Спорт ру21 марта в 17:24
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Транспорт

В столице Индонезии открыли первую в стране линию метрополитена

Президент Индонезии Джоко Видодо открыл в воскресенье в столице первую в стране линию метрополитена, которая связала густонаселенные южные районы Джакарты с центральной частью.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Подлодка «Старый Оскол» вернулась с учений

В указанных районах моря подводники выполнили учебные задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению морских и береговых целей условного противника.
Обновлено в 05:18
Музыка

Лазарев рассказал об основном выводе из участия в Евровидении-2016

Обновлено в 02:44
Спорт

Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе

Обновлено в 04:43
Политика

Гражданам Казахастана не нужно менять документы из-за переименования Астаны

Гражданам Казахстана после переименования столицы республики Астаны в Нур-Султан не придется менять каких-либо документов.
Обновлено в 05:53
Общество

В митинге в защиту Байкала в Иркутске приняли участие около 1 тысячи человек

Обновлено в 05:31
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Авто

Новый бренд Jetta представил свои первые автомобили

В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.
Обновлено 22 марта в 18:30
Армия и оружие

Появились сообщения о прибытии в Венесуэлу российского генерала

Российский генерал прибыл в Боливарианскую Республику в сопровождении 99 военнослужащих.
Обновлено в 04:58
Гаджеты

В Китае пользователи iPhone переходят на Android-смартфоны

Аналитики утверждают, что многие жители Китая переходят со смартфонов от компании Apple на более доступные предложения от отечественных производителей в связи с дороговизной американской продукции.
Обновлено в 05:56
Политика

Спецпрокурор Мюллер завершил расследование «российского» дела

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по делу о приписываемом Москве вмешательстве в американские выборы.
Обновлено 22 марта в 17:36
Армия и оружие

20 лет назад силы НАТО начали бомбардировки Югославии

24 марта 1999 года силы НАТО без санкции Совбеза ООН начали операцию на территории Союзной Республики Югославия.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Бурятские школьники напали на мужчину и изнасиловали его жену

Отмечается, что подростки избили мужчину. После этого они затащили его жену в заброшенное здание и надругались над ней.
Обновлено в 03:38
Хоккей

Канадский эксперт оскорбил российского хоккеиста Кузнецова

Известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри оскорбил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за его «птичку» — празднование гола в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 ОТ).
Обновлено в 06:08
Спорт

Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг

Наставник российской лыжницы Натальи Непряевой Юрий Бородавко прокомментировал действия норвежки Терезе Йохауг, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:20
Политика

Немецкий политолог усомнился в силе ЕС на фоне России, США и Китая

Евросоюз не имеет влияния в мировой политике, пора признать реальность и понять, что ЕС не может без помощи США провести международную повестку дня, пишет Егер.
Обновлено в 06:09
Гаджеты

У финансового директора Huawei нашли MacBook, iPhone и iPad

В конце 2018 в Канаде по запросу штатов был задержан финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 06:01
Общество

В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы

ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке

Обновлено в 05:52
Политика

«Мы все поняли»: Захарова ответила Помпео на слова о Голанах

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о ситуации с Голанами.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Здоровье

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
Обновлено в 01:31
Политика

Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
Обновлено вчера в 19:30
Культура

Стрейзанд извинилась перед жертвами насилия со стороны Майкла Джексона

Обновлено в 05:01
Происшествия

Две маршрутки столкнулись под Петербургом

Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти

Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Транспорт

Власти Москвы отказались от идеи строительства новой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Калининскую и Солнцевскую линии Московского метрополитена не будут объединять в одну ветку, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на индонезийском острове Сулавеси, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие

В США оценили видео с российским Су-35С в Сирии

Видеоролик с полетами российского Су-35С над Сирией стал поводом для американских СМИ обратить внимание на этот глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++".
Обновлено в 04:53
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Энтони Петтис
Американский боец без правил
Американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории. Является последним чемпионом WEC в лёгком весе. По состоянию на декабрь 2016 года находится на пятой строчке в полулёгком весе.
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Стивен Томпсон
Американский боец без правил
Американский боец смешанного стиля и бывший профессиональный кикбоксёр. На данный момент выступает под эгидой UFC, где занимает 4 строчку официального рейтинга полусредневесов UFC. Тренировался с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Жоржем Сен-Пьером и бывшим чемпионом UFC в среднем весе Крисом Вайдманом. Являлся претендентом на пояс чемпиона UFC.
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