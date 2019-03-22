Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весеРБК 03:27

Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле. В концовке второго раунда Петтис отправил соперника в нокдаун «ударом супермена», после чего без сопротивления нанес еще два удара в голову.

Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе

Все про Спорт ру

Транспорт В столице Индонезии открыли первую в стране линию метрополитена Президент Индонезии Джоко Видодо открыл в воскресенье в столице первую в стране линию метрополитена, которая связала густонаселенные южные районы Джакарты с центральной частью.

Армия и оружие Подлодка «Старый Оскол» вернулась с учений В указанных районах моря подводники выполнили учебные задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению морских и береговых целей условного противника.

Политика Гражданам Казахастана не нужно менять документы из-за переименования Астаны Гражданам Казахстана после переименования столицы республики Астаны в Нур-Султан не придется менять каких-либо документов.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.

Авто Новый бренд Jetta представил свои первые автомобили В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.

Гаджеты В Китае пользователи iPhone переходят на Android-смартфоны Аналитики утверждают, что многие жители Китая переходят со смартфонов от компании Apple на более доступные предложения от отечественных производителей в связи с дороговизной американской продукции.

Политика Спецпрокурор Мюллер завершил расследование «российского» дела Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по делу о приписываемом Москве вмешательстве в американские выборы.

Армия и оружие 20 лет назад силы НАТО начали бомбардировки Югославии 24 марта 1999 года силы НАТО без санкции Совбеза ООН начали операцию на территории Союзной Республики Югославия.

Происшествия Бурятские школьники напали на мужчину и изнасиловали его жену Отмечается, что подростки избили мужчину. После этого они затащили его жену в заброшенное здание и надругались над ней.

Хоккей Канадский эксперт оскорбил российского хоккеиста Кузнецова Известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри оскорбил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за его «птичку» — празднование гола в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 ОТ).

Спорт Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг Наставник российской лыжницы Натальи Непряевой Юрий Бородавко прокомментировал действия норвежки Терезе Йохауг, передает РИА "Новости".

Политика Немецкий политолог усомнился в силе ЕС на фоне России, США и Китая Евросоюз не имеет влияния в мировой политике, пора признать реальность и понять, что ЕС не может без помощи США провести международную повестку дня, пишет Егер.

Гаджеты У финансового директора Huawei нашли MacBook, iPhone и iPad В конце 2018 в Канаде по запросу штатов был задержан финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу.

Общество В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.

Политика «Мы все поняли»: Захарова ответила Помпео на слова о Голанах Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о ситуации с Голанами.

Происшествия В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.

Политика Россию признали энергетической сверхдержавой Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.

Здоровье Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.

Политика Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.

Происшествия Две маршрутки столкнулись под Петербургом Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.

Шоу-бизнес Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.

Транспорт Власти Москвы отказались от идеи строительства новой линии метро Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Калининскую и Солнцевскую линии Московского метрополитена не будут объединять в одну ветку, как планировалось ранее.

Происшествия В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4 Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на индонезийском острове Сулавеси, сообщает Геологическая служба США (USGS).