Единоборства
Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весеРБК 03:27
Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле. В концовке второго раунда Петтис отправил соперника в нокдаун «ударом супермена», после чего без сопротивления нанес еще два удара в голову.
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Транспорт
В столице Индонезии открыли первую в стране линию метрополитена
Президент Индонезии Джоко Видодо открыл в воскресенье в столице первую в стране линию метрополитена, которая связала густонаселенные южные районы Джакарты с центральной частью.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Подлодка «Старый Оскол» вернулась с учений
В указанных районах моря подводники выполнили учебные задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению морских и береговых целей условного противника.
Обновлено в 05:18
Спорт
Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе
Обновлено в 04:43
Политика
Гражданам Казахастана не нужно менять документы из-за переименования Астаны
Гражданам Казахстана после переименования столицы республики Астаны в Нур-Султан не придется менять каких-либо документов.
Обновлено в 05:53
Общество
В митинге в защиту Байкала в Иркутске приняли участие около 1 тысячи человек
Обновлено в 05:31
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Авто
Новый бренд Jetta представил свои первые автомобили
В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.
Обновлено 22 марта в 18:30
Армия и оружие
Появились сообщения о прибытии в Венесуэлу российского генерала
Российский генерал прибыл в Боливарианскую Республику в сопровождении 99 военнослужащих.
Обновлено в 04:58
Гаджеты
В Китае пользователи iPhone переходят на Android-смартфоны
Аналитики утверждают, что многие жители Китая переходят со смартфонов от компании Apple на более доступные предложения от отечественных производителей в связи с дороговизной американской продукции.
Обновлено в 05:56
Политика
Спецпрокурор Мюллер завершил расследование «российского» дела
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по делу о приписываемом Москве вмешательстве в американские выборы.
Обновлено 22 марта в 17:36
Армия и оружие
20 лет назад силы НАТО начали бомбардировки Югославии
24 марта 1999 года силы НАТО без санкции Совбеза ООН начали операцию на территории Союзной Республики Югославия.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Бурятские школьники напали на мужчину и изнасиловали его жену
Отмечается, что подростки избили мужчину. После этого они затащили его жену в заброшенное здание и надругались над ней.
Обновлено в 03:38
Хоккей
Канадский эксперт оскорбил российского хоккеиста Кузнецова
Известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри оскорбил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за его «птичку» — празднование гола в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 ОТ).
Обновлено в 06:08
Спорт
Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг
Наставник российской лыжницы Натальи Непряевой Юрий Бородавко прокомментировал действия норвежки Терезе Йохауг, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:20
Политика
Немецкий политолог усомнился в силе ЕС на фоне России, США и Китая
Евросоюз не имеет влияния в мировой политике, пора признать реальность и понять, что ЕС не может без помощи США провести международную повестку дня, пишет Егер.
Обновлено в 06:09
Гаджеты
У финансового директора Huawei нашли MacBook, iPhone и iPad
В конце 2018 в Канаде по запросу штатов был задержан финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 06:01
Общество
В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы
ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Политика
«Мы все поняли»: Захарова ответила Помпео на слова о Голанах
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о ситуации с Голанами.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
Обновлено в 01:31
Политика
Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
Две маршрутки столкнулись под Петербургом
Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Транспорт
Власти Москвы отказались от идеи строительства новой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Калининскую и Солнцевскую линии Московского метрополитена не будут объединять в одну ветку, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на индонезийском острове Сулавеси, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие
В США оценили видео с российским Су-35С в Сирии
Видеоролик с полетами российского Су-35С над Сирией стал поводом для американских СМИ обратить внимание на этот глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++".
Обновлено в 04:53