Единоборства

Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весеРБК 03:27

Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле. В концовке второго раунда Петтис отправил соперника в нокдаун «ударом супермена», после чего без сопротивления нанес еще два удара в голову.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Томпсон прокомментировал результат боя с Петтисом

Газета.Ru07:06

Петтис шокировал всех в UFC и теперь жаждет встречи с Макгрегором

Life.ru04:03

Томпсон — о нокауте в бою с Петтисом: ничего не помню

Чемпионат03:49

Петтис хочет боя с Макгрегором в полусреднем весе

Матч ТВ05:48

Петтис нокаутировал Томпсона в UFC. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 23:42

Петтис хочет боя с Макгрегором в полусреднем весе

Sportbox.RU05:48

Стивен Томпсон - Энтони Петтис: битва американцев

Все про Спорт ру21 марта в 17:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Гаджеты

Илон Маск готовит для Tesla новый браузер

Обновлено в 04:04
Футбол

«Барселона» недовольна поведением Боатенга

Полузащитник "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг проигнорировал тренировку каталонского клуба, чем разозлил руководителей "блаугранас".
Обновлено в 07:25
Политика

Врач связала заболеваемость раком в Сербии с бомбежками НАТО Югославии

22 марта прошло ровно 20 лет после нанесения силами НАТО ударов по Белграду.
Обновлено в 06:48
Здоровье

Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания

Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В летевший в Сочи самолёт ударила молния

«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Музыка

Тенор Сафина высоко оценил шансы Лазарева на победу в Евровидении

Обновлено в 05:14
Футбол

Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ

Бывший форвард лондонского «Арсенала» француз Тьерри Анри назван лучшим иностранным футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 07:38
Спорт

Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 03:16
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Спорт

Российский шпажист Бида победил на этапе Кубка мира в Аргентине

Россиянин Сергей Бида завоевал золото в индивидуальном турнире шпажистов на этапе Кубка мира по фехтованию в Буэнос-Айресе.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 02:58
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.
Обновлено в 03:23
Авто

В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9

Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера Mazda CX-9.
Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес

Станислав Садальский обвинил Максима Галкина в бездарности

Обновлено в 06:43
Теннис

Рублев обыграл самого рейтингового соперника за 1,5 года

Обновлено вчера в 17:59
Авто

Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года

2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Дочь Началовой написала ей письмо

Дочь певицы Юлии Началовой Вера написала ей письмо.
Обновлено в 07:04
Политика

Посол США в Киеве призвала жителей Украины прийти на выборы президента

США ожидают от Украины проведения свободных и справедливых президентских выборов.
Обновлено в 07:02
Политика

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Назарбаева перед отставкой

Ранее Песков прояснил, советовался ли Назарбаев с Путиным перед отставкой.
Обновлено в 07:46
Общество

В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»

Обновлено в 02:16
Политика

Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке его убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в подготовке покушения на себя.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Политика

Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит кандидата в президенты страны Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука и их переговоры с руководством "Газпрома" направлены против Украины.
Обновлено вчера в 07:54
Шоу-бизнес

Катя Лель рассказала, что подарила Началовой ее дочь перед смертью

Певица Катя Лель рассказала о счастливом талисмане Юлии Началовой, скончавшейся на 39-м году жизни.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Новой Зеландии два человека погибли при крушении легкого самолета

Обновлено в 07:01
Кино

Первая серия последнего сезона «Игры престолов» появилась в Сети

Первая серия заключительного сезона сериала «Игра престолов» появилась в Сети за три недели до официальной премьеры.
Обновлено вчера в 17:54
Общество

Более 13 тыс. человек приняли участие в акции «Ночь театров» в Москве

Обновлено в 04:33
Политика

Трамп поздравил Токаева с вступлением в должность главы Казахстана

Президент США Дональд Трамп направил поздравительную телеграмму новому президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Обновлено в 07:29
Политика

WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Энтони Петтис
Американский боец без правил
Американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории. Является последним чемпионом WEC в лёгком весе. По состоянию на декабрь 2016 года находится на пятой строчке в полулёгком весе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Стивен Томпсон
Американский боец без правил
Американский боец смешанного стиля и бывший профессиональный кикбоксёр. На данный момент выступает под эгидой UFC, где занимает 4 строчку официального рейтинга полусредневесов UFC. Тренировался с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Жоржем Сен-Пьером и бывшим чемпионом UFC в среднем весе Крисом Вайдманом. Являлся претендентом на пояс чемпиона UFC.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное