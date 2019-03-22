Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весеРБК 03:27

Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле. В концовке второго раунда Петтис отправил соперника в нокдаун «ударом супермена», после чего без сопротивления нанес еще два удара в голову.

Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе

Все про Спорт ру

Происшествия В летевший в Сочи самолет ударила молния В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.

Политика Песков рассказал, как Путин готовится к публичным мероприятиям Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как глава нашего государства Владимир Путин готовится к публичным мероприятиям.

Общество Строители установили все пролёты железнодорожной части Крымского моста Строители Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Шоу-бизнес Адель и Дженнифер Лоуренс вызвали ажиотаж вокруг своих танцев в баре Британская певица Адель и американская актриса Дженнифер Лоуренс устроили танцы в гей-баре Pieces в Нью-Йорке.

Экономика В США проявился самый верный индикатор рецессии Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Наука Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.

Происшествия После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла драка После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла массовая драка. Видео появилось в социальных сетях.

Происшествия В Оренбурге силовики сорвали концерт молодежных групп Силовики искали наркотики и ничего не нашли, рассказал телеканалу "Дождь" вокалист петербургской группы "Црвених Цветова" Михаил Золотарев.

Финансы Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.

Культура Актриса Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт В ходе эфира знаменитость обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.

Спорт Россияне завоевали золото чемпионата Европы в стрельбе из винтовки Мужская сборная России завоевала золотые медали в командном турнире в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Хорватии.

Футбол Казахстан – Россия. Прогноз бывшего тренера нашей сборной Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что наша национальная команда должна сегодня победить Казахстан на выезде во 2-м туре отборочного турнира Евро-2020.

Общество Нева в Петербурге освобождается ото льда Установившаяся в Петербурге по-настоящему весенняя погода заставила освобождаться ото льда главную водную артерию северной столицы.

Происшествия Челябинскому экс-омбудсмену предъявили обвинение по «фермерскому делу» В Челябинске предъявили обвинение бывшему уполномоченному по правам человека в регионе Алексею Севастьянову.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.

Космос Роскосмос был прав: Эксперт подтвердил слова Рогозина и опроверг высадку США на Луну Эксперт по фото-технологиям 60-х годов Дуглас Арнольд утверждает, что снимки высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году – постановка.

Театры На красноярский фестиваль театров кукол приедет 11 театров России Во внеконкурсной программе будут представлены постановки "Сияющая в ночи" курганского театра кукол "Гулливер" и "Комната Герды" петербургского театра "Особняк".

Шоу-бизнес Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских Поклонники Потапа и Насти Каменских встревоженно обсуждают события недавно прошедшей премии YUNA 2019.

Политика Ровно 20 лет назад Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой Ровно 20 лет назад Е. Примаков развернул самолет над Атлантикой в знак протеста позиции НАТО по бомбардировке Сербии Хроника событий от ТГ-канала "20 лет назад": 10.45.

Футбол Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом» Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».

Шоу-бизнес Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.

Футбол «Ротор» уверенно обыграл «Сибирь» "Ротор" играл против "Сибири" из зоны вылета и добился победы со счетом 2:0 благодаря голам Анзора Санаи и Александра Кацалапова.