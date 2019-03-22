Единоборства
Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весеРБК 03:27
Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле. В концовке второго раунда Петтис отправил соперника в нокдаун «ударом супермена», после чего без сопротивления нанес еще два удара в голову.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Общество
Москву на следующей неделе ждет последняя «атака» зимы
Зима в Москве окончательно завершится на следующей неделе.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Политика
Песков рассказал, как Путин готовится к публичным мероприятиям
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как глава нашего государства Владимир Путин готовится к публичным мероприятиям.
Обновлено в 09:04
Общество
Строители установили все пролёты железнодорожной части Крымского моста
Строители Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами, сообщил инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Адель и Дженнифер Лоуренс вызвали ажиотаж вокруг своих танцев в баре
Британская певица Адель и американская актриса Дженнифер Лоуренс устроили танцы в гей-баре Pieces в Нью-Йорке.
Обновлено в 08:34
Общество
Магнитная буря началась на Земле
Обновлено в 05:19
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Наука
Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие
Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.
Обновлено в 07:26
Происшествия
После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла драка
После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла массовая драка. Видео появилось в социальных сетях.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Оренбурге силовики сорвали концерт молодежных групп
Силовики искали наркотики и ничего не нашли, рассказал телеканалу "Дождь" вокалист петербургской группы "Црвених Цветова" Михаил Золотарев.
Обновлено в 07:30
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Культура
Актриса Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
В ходе эфира знаменитость обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.
Обновлено вчера в 04:58
Спорт
Россияне завоевали золото чемпионата Европы в стрельбе из винтовки
Мужская сборная России завоевала золотые медали в командном турнире в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Хорватии.
Обновлено в 09:23
Футбол
Казахстан – Россия. Прогноз бывшего тренера нашей сборной
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что наша национальная команда должна сегодня победить Казахстан на выезде во 2-м туре отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 08:05
Общество
Нева в Петербурге освобождается ото льда
Установившаяся в Петербурге по-настоящему весенняя погода заставила освобождаться ото льда главную водную артерию северной столицы.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Челябинскому экс-омбудсмену предъявили обвинение по «фермерскому делу»
В Челябинске предъявили обвинение бывшему уполномоченному по правам человека в регионе Алексею Севастьянову.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
ДНР: ВСУ обстреливают населённый пункт Васильевка
Обновлено в 09:13
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан
Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Космос
Роскосмос был прав: Эксперт подтвердил слова Рогозина и опроверг высадку США на Луну
Эксперт по фото-технологиям 60-х годов Дуглас Арнольд утверждает, что снимки высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году – постановка.
Обновлено в 09:20
Автоспорт
Зак Браун предупредил: McLaren может уйти из Формулы 1
Обновлено в 07:05
Театры
На красноярский фестиваль театров кукол приедет 11 театров России
Во внеконкурсной программе будут представлены постановки "Сияющая в ночи" курганского театра кукол "Гулливер" и "Комната Герды" петербургского театра "Особняк".
Обновлено в 02:01
Спорт
Эберг победила в масс-старте, Вирер выиграла Кубок мира
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских
Поклонники Потапа и Насти Каменских встревоженно обсуждают события недавно прошедшей премии YUNA 2019.
Обновлено в 09:00
Политика
Ровно 20 лет назад Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой
Ровно 20 лет назад Е. Примаков развернул самолет над Атлантикой в знак протеста позиции НАТО по бомбардировке Сербии Хроника событий от ТГ-канала "20 лет назад": 10.45.
Обновлено в 08:50
Футбол
Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»
Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».
Обновлено вчера в 18:02
Футбол
Назван состав сборной России на матч с Казахстаном
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.
Обновлено вчера в 12:26
Футбол
«Ротор» уверенно обыграл «Сибирь»
"Ротор" играл против "Сибири" из зоны вылета и добился победы со счетом 2:0 благодаря голам Анзора Санаи и Александра Кацалапова.
Обновлено в 07:57
Космос
Вертолет Mars может стать новым способом исследования планет
Обновлено вчера в 11:39
Авто
Jeep Trackhawk в гонке против мотоцикла Suzuki Hayabusa
На YouTube появилось интересное видео, где в гонке посоревновались Jeep Trackhawk и мотоцикл Suzuki Hayabusa GSX-1300R.
Обновлено вчера в 07:10