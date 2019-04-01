Спорт
Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допингаВечерняя Москва вчера в 17:18
Российского бойца UFC Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали из-за двух нарушений антидопинговой политики USADA. Сообщается, что спортсмен провалил три теста на допинг. В октябре 2018 года проба Руслана Магомедова во второй раз дала положительные результаты на запрещенные вещества.
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Российский боец UFC Магомедов получил пожизненную дисквалификацию из-за допинга
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