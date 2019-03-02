Происшествия

Боец ММА Харитонов просит Кадырова повлиять на Александра ЕмельяненкоRT на русском 04:37

Говорил и буду говорить: этот человек опасен для окружающих, повлиять на него может только Рамзан Ахматович Кадыров. Рамзан Ахматович, прошу вас, заберите его обратно в клуб и закройте на территории Чечни.
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Сергей Харитонов
Я знаю, что Александр Емельяненко натворил дел. Говорил и буду говорить: этот человек опасен для окружающих, повлиять на него может только Рамзан Ахматович Кадыров. Рамзан Ахматович, прошу вас, заберите его обратно в клуб и закройте на территории Чечни. Он слушает только вас.
— Сергей Харитонов, российский спортсменRT на русском 04:37

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Российский боец смешанных единоборств. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. Младший брат Фёдора Емельяненко - чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо.
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