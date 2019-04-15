Единоборства
Боец ММА Дацик проиграл поединок блогеру ТарасовуREGNUM 18:49
Поединок с ММА-блогеру Артёмом Тарасовым проиграл российский боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, передает «Спорт-Экспресс».
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Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено в 21:05
Происшествия
Макрон пообещал восстановить Собор Парижской Богоматери
Президент Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара Собор Парижской Богоматери будет восстановлен.
Обновлено в 19:35
Музыка
В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия
Под Иркутском пьяный водитель школьного автобуса вез детей на занятия
Школьный автобус для проверки документов у водителя, остановили полицейские, дежурившие в районе поселка Маркова.
Обновлено в 22:18
Авто
УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»
Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено 13 апреля в 05:29
Здоровье
Новейшая медтехника поступила в сирийскую провинцию Алеппо
Обновлено в 22:58
Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам
"Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу", - отметил он, говоря об одном из нововведений.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых
В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено в 21:36
Политика
В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО
Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко.
Обновлено в 14:10
Транспорт
Обход Мурино могут перепроектировать
Обновлено в 04:01
Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено в 19:49
Происшествия
Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Россия направит до 30 военных в миссию ООН в ЦАР
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении военнослужащих Вооруженных сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.
Обновлено в 12:17
Общество
Что ждет волгоградцев по астропрогнозу с 15 по 21 апреля
Волгоградцев, рожденных под знаком Овна, вознаградят за усилия.
Обновлено вчера в 23:02
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals), подрался с нападающим «Каролины Харрикейнз» (Carolina Hurricanes) в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:36
Шоу-бизнес
Младший сын Газманова похвалился авто за 15 миллионов
Новая покупка раздосадовала его подписчиков На днях сын Олега Газманова от первого брака Родион поделился с подписчиками своей страницы в "Инстаграме" семейной фотографией.
Обновлено в 07:46
Здоровье
Министр здравоохранения Алтайского края приказом лишил стационара жителей Малинового Озера
Как уточнили в алтайском Минздраве, на сегодняшний день в учреждении Малинового Озера работает всего три врача, которые могут обеспечить лишь доступность первичной медико-санитарной помощи в условиях поликлиники.
Обновлено в 22:31
Здоровье
Керимов подарил Дербенту 6 машин скорой помощи и 2 реанимобиля
Сегодня глава Дербента Хизри Абакаров вручил ключи от спецавтомобилей и документы на технику главврачу городской Станции скорой помощи Девлетхану Мирзаханову и главврачу Центральной городской больницы Абдулкафару Шихмагомедову.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Погибшие при пожаре в Серпухове дети были дома одни
Обновлено в 14:52
Футбол
«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц
Полиция Красноярска проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.
Обновлено в 22:58
Авто
Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России
Компания «Узавтосаноат», которая в сотрудничестве с американским концерном General Motors производит автомобили Ravon, планирует уже этим летом запустить крупноузловое производство своих автомобилей на российском предприятии Derways, которое расположено в Черкесске.
Обновлено в 04:15
Общество
Депутат Госдумы объяснил, у кого есть право на перерасчет пенсий
Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин рассказал, кому положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 03:34
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Украинский Броварский межрайонный суд принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и руководителя организации «Офицерский корпус» (занимается освобождением пленных) Владимира Рубана из-под стражи.
Обновлено в 21:27
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Хоккей
Юниорская сборная России уступила Канаде в товарищеском матче
Юниорская сборная России U-18 проиграла команде Канады в товарищеском матче - 4:5. Дублем в составе канадцев отметился Дилан Казинс.
Обновлено в 16:08
Технологии
Названа новая причина появления человека
Для вымерших видов людей были характерны выступающие надбровные дуги, а у Homo sapiens лоб стал более гладким с отчетливыми бровями, способными выражать хорошо различимые эмоции.
Обновлено в 20:54