Единоборства

Боец ММА Дацик проиграл поединок блогеру ТарасовуREGNUM 18:49

Поединок с ММА-блогеру Артёмом Тарасовым проиграл российский боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, передает «Спорт-Экспресс».
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Блогер Артем Тарасов получил переломы обеих рук в поединке с Дациком

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Дацик проиграл Тарасову из-за дисквалификации

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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 23:07, Ашберн
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Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
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Президент Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара Собор Парижской Богоматери будет восстановлен.
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Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
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Обновлено в 09:36
Происшествия

В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых

В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено в 21:36
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В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО

Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко.
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Российские корабли следят за эсминцем США в Черном море

Обновлено в 03:25
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Обход Мурино могут перепроектировать

Обновлено в 04:01
Происшествия

Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено в 19:49
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

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Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Россия направит до 30 военных в миссию ООН в ЦАР

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении военнослужащих Вооруженных сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.
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Как уточнили в алтайском Минздраве, на сегодняшний день в учреждении Малинового Озера работает всего три врача, которые могут обеспечить лишь доступность первичной медико-санитарной помощи в условиях поликлиники.
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Сегодня глава Дербента Хизри Абакаров вручил ключи от спецавтомобилей и документы на технику главврачу городской Станции скорой помощи Девлетхану Мирзаханову и главврачу Центральной городской больницы Абдулкафару Шихмагомедову.
Обновлено в 08:15
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Погибшие при пожаре в Серпухове дети были дома одни

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Футбол

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Компания «Узавтосаноат», которая в сотрудничестве с американским концерном General Motors производит автомобили Ravon, планирует уже этим летом запустить крупноузловое производство своих автомобилей на российском предприятии Derways, которое расположено в Черкесске.
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Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин рассказал, кому положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
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Украинский Броварский межрайонный суд принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и руководителя организации «Офицерский корпус» (занимается освобождением пленных) Владимира Рубана из-под стражи.
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Вячеслав Валерьевич Дацик
Российский боец смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу «Рыжий Тарзан». Известность в кругах любителей боёв получил за победу нокаутом в дебютном поединке над Андреем Орловским в 1999 году, а также за эксцентричное поведение на ринге.
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Тарасов Артем Михайлович
Предприниматель
Советский и российский предприниматель, народный депутат РСФСР, депутат Государственной думы первого созыва. Выдвигался кандидатом в президенты Российской Федерации на выборах 1996 года, но не был зарегистрирован избирательной комиссией и участия в выборах не принимал. Работал Председателем Совета директоров созданного им ООО «Институт Инноваций». С 2016 года - член партии «Яблоко». На выборах в Государственную Думу 2016 года возглавлял региональный список «Яблока» в Красноярском крае, выдвигался также кандидатом по одномандатному округу.
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