Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с BellatorГазета.Ru 03:05
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:41, Вашингтон
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Обновлено вчера в 20:03
Транспорт
Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса
Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Происшествия
СК завел дело о смерти участника драки в Пензенской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти одного из участников драки в селе Чемодановке в Пензенской области.
Обновлено вчера в 16:16
Футбол
«Аталанта» готова заплатить за Малиновского € 15 млн
По информации источника, итальянский клуб рассчитывает, что чемпион Бельгии пойдёт на уступки и снизит цену на 26-летнего хавбека с € 20 млн до € 15 млн.
Обновлено в 07:33
Игры
Итоги E3 2019: во что мы будем играть в ближайший год?
Обновлено в 06:36
Футбол
Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»
Обновлено в 06:42
Музыка
Загитова представила номер под любимую песню Медведевой
Обновлено в 07:09
Происшествия
Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе
В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий
В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 04:40
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Опубликован предварительный отчёт о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 07:52
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Кино
Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» признал провал
Режиссер фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Саймон Кинберг признал провал в прокате и взял на себя ответственность за произошедшее.
Обновлено в 05:01
Политика
Глава Демократической партии Молдавии покинул страну
В пресс-службе партии сказали, что Владимир Плахотнюк уехал из Молдавии на несколько дней Лидер Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк уехал из страны, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
Трамп сравнил свою жену с Жаклин Кеннеди
Президент США Дональд Трамп заявил, что его супруга Меланья является иконой стиля, какой в свое время была и Жаклин Кеннеди, сообщает Associated Press.
Обновлено в 01:05
Политика
Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА), соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства в субботу.
Обновлено в 06:19
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Авто
Renault Arkana: важная информация о новинке
Обновлено в 06:08
Политика
Путин призвал покончить с «боями без правил» в мировой торговле
Президент России Владимир Путин во время саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии завил, что Россия призывает другие страны отказаться от торговых войн и "боев без правил" в мировой торговле.
Обновлено в 03:12
Общество
В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G
Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В полиции Берлина рассказали, как шестеро чеченцев уложили 20 арабов
Для примера полицейский привел случай, когда шестеро чеченцев уложили на землю 20 представителей арабского преступного клана.
Обновлено в 03:45
Политика
Новый премьер Молдавии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией
Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
Обновлено в 06:59
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 01:56
Политика
Пушков прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ о Крыме
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Обновлено в 06:48
Происшествия
Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22