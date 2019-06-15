Единоборства

Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с BellatorГазета.Ru 03:05

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
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Контракт Емельяненко с Bellator рассчитан на три боя, первый – в Японии в конце года

Sports.ru04:27

Кокер — о новом контракте с Емельяненко: это будет прощальный тур Фёдора

Чемпионат05:57

Александр Шлеменко: «Если будет реванш с Бейдером, то для Емельяненко он закончится по-другому»

Спорт-Экспресс08:10

Емельяненко продолжит карьеру в ММА

Sport.ru02:44

Стали известны возможные соперники Емельяненко

Советский спорт06:01

Федор Емельяненко продолжит выступать в ММА. С кем он может подраться

Матч ТВ04:45

Последний вояж Федора Емельяненко. Российский боец подписал новый контракт с Bellator

ТАСС07:54
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Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Обновлено вчера в 20:03
Транспорт

Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса

Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Происшествия

СК завел дело о смерти участника драки в Пензенской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти одного из участников драки в селе Чемодановке в Пензенской области.
Обновлено вчера в 16:16
Футбол

«Аталанта» готова заплатить за Малиновского € 15 млн

По информации источника, итальянский клуб рассчитывает, что чемпион Бельгии пойдёт на уступки и снизит цену на 26-летнего хавбека с € 20 млн до € 15 млн.
Обновлено в 07:33
Игры

Итоги E3 2019: во что мы будем играть в ближайший год?

Обновлено в 06:36
Футбол

Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»

Обновлено в 06:42
Музыка

Загитова представила номер под любимую песню Медведевой

Обновлено в 07:09
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий

В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 04:40
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Опубликован предварительный отчёт о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 07:52
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Кино

Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» признал провал

Режиссер фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Саймон Кинберг признал провал в прокате и взял на себя ответственность за произошедшее.
Обновлено в 05:01
Политика

Глава Демократической партии Молдавии покинул страну

В пресс-службе партии сказали, что Владимир Плахотнюк уехал из Молдавии на несколько дней Лидер Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк уехал из страны, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
Обновлено вчера в 11:59
Политика

Трамп сравнил свою жену с Жаклин Кеннеди

Президент США Дональд Трамп заявил, что его супруга Меланья является иконой стиля, какой в свое время была и Жаклин Кеннеди, сообщает Associated Press.
Обновлено в 01:05
Политика

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА), соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства в субботу.
Обновлено в 06:19
Политика

Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Авто

Renault Arkana: важная информация о новинке

Обновлено в 06:08
Политика

Путин призвал покончить с «боями без правил» в мировой торговле

Президент России Владимир Путин во время саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии завил, что Россия призывает другие страны отказаться от торговых войн и "боев без правил" в мировой торговле.
Обновлено в 03:12
Общество

В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G

Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В полиции Берлина рассказали, как шестеро чеченцев уложили 20 арабов

Для примера полицейский привел случай, когда шестеро чеченцев уложили на землю 20 представителей арабского преступного клана.
Обновлено в 03:45
Политика

Новый премьер Молдавии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией

Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
Обновлено в 06:59
Религия

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

Обновлено в 01:56
Политика

Пушков прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ о Крыме

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в Турции

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Происшествия

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
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Происшествия

Младший сын Соколова мог убить мать из ревности

Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22
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Райан Бейдер
Американский боец без правил
Американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой Bellator в полутяжёлой и тяжёлой весовой категории. Действующий чемпион Bellator MMA в тяжёлом и полутяжёлом весе. До этого выступал в UFC. Рейтинг Sherdog ставит Бейдера на 4-е место среди лучших полутяжеловесов мира, а рейтинг fightmatrix - на 3-е.
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Федор Емельяненко
Российский спортсмен
Российский спортсмен, четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам - ММА в тяжёлом весе по версии «Pride FC», двукратный - по версии «RINGS», двукратный - по версии «WAMMA», четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо.
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