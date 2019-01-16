IBSF дисквалифицировала Зубкова до декабря 2020 годаРИА Новости 07:00

с чего всё началось

Я еще не видел решения. Что касается апелляции, то сначала мне и моему адвокату надо ознакомиться с документами, и после этого примем решение.

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IBSF дисквалифицировала Зубкова до декабря 2020 года

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