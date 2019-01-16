Спорт

IBSF дисквалифицировала Зубкова до декабря 2020 годаРИА Новости 07:00

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала главу Федерации бобслея России Александра Зубкова, а также бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.
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Александр Зубков
Я еще не видел решения. Что касается апелляции, то сначала мне и моему адвокату надо ознакомиться с документами, и после этого примем решение.
— Александр Зубков, российский политикТАСС 07:11
с чего всё началось
Кроме того Зубков должен покинуть пост президента Федерации бобслея и скелетона России, так как наказание предусматривает невозможность работы в национальных федерациях, сообщает сайт международной организации
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Российский бобслеист и саночник, серебряный призёр Олимпиады-2006, бронзовый призёр Олимпиады-2010. Чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта России. Майор. Президент Федерации бобслея России. 24 ноября 2017 г. решением комиссии МОК пожизненно отстранён от участия в Олимпийских играх. 1 февраля 2018 г. решением Спортивного арбитражного суда пожизненное отстранение отменено и заменено отстранением на один олимпийский цикл.
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