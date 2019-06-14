Футбол
Бобан стал руководителем футбольного отдела «Милана»Бомбардир.ру вчера в 09:46
«Милан» на своем официальном сайте объявил о назначении Звонимира Бобана на пост руководителя футбольного отдела клуба. 50-летний хорватский менеджер будет плотно сотрудничать с Паоло Мальдини, получившим должность технического директора, и генеральным директором Иваном Газидисом.
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Мальдини назначен техническим директором «Милана», Бобан – спортивным директором
Советский спортвчера в 09:05
Бобан покинул ФИФА и вошел в руководство «Милана», Мальдини - технический директор
Спорт-Экспрессвчера в 08:38
Мальдини назначен техническим директором «Милана», Бобан — спортивный директор
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