Футбол
Бобан покинул ФИФА и вошел в руководство «Милана»Спорт-Экспресс 08:38
С 2016 года Бобан входил в штаб президента ФИФА Джанни Инфантино, занимая пост заместителя генерального секретаря. Бобан защищал цвета "Милана" с 1992 по 2001 год.
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Мальдини назначен техническим директором «Милана», Бобан – спортивным директором
Советский спорт09:05
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