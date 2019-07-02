Футбол

Боатенг сообщил об уходе из «Барселоны»Спорт-Экспресс 11:38

Полузащитник "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг объявил о том, что покинет команду. За каталонскую команду он выступал на правах аренды, его контракт принадлежит "Сассуоло". Посмотреть эту публикацию в Instagram Acaba aquí una de les experiències més emocionants de la meva carrera.
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Боатенг объявил об уходе из «Барселоны»

Евро-футбол.ру11:52

Боатенг объявил об уходе из «Барселоны»

Матч ТВ12:23

К.-П. Боатенг: фанаты «Барселоны» навсегда останутся в моём сердце

Чемпионат12:00

Боатенг объявил об уходе из «Барселоны»

Sportbox.RU12:23

Боатенг сообщил об уходе из «Барселоны»

Спорт-Экспресс11:38

«Перешел в „Барсу“ ради крутых фото». От него на «Камп Ноу» было меньше пользы, чем от Бузовой

Sport24.ru04:55

Боатенг попрощался с «Барселоной», футболист не останется в клубе

Soccer.ru09:02
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
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Кевин-Принс Боатенг
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