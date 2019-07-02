Футбол
Боатенг сообщил об уходе из «Барселоны»Спорт-Экспресс 11:38
Полузащитник "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг объявил о том, что покинет команду. За каталонскую команду он выступал на правах аренды, его контракт принадлежит "Сассуоло". Посмотреть эту публикацию в Instagram Acaba aquí una de les experiències més emocionants de la meva carrera.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели подводников при пожаре
Следственный комитет России (СК) начал проверку по факту гибели подводников в исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ.
Обновлено в 11:15
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Политика
Почти 50 стран ввели безвизовый режим с Россией за десять лет
Количество стран, которые граждане России могут посещать без виз, выросло почти вдвое за десять лет — с 60 до 116.
Обновлено в 04:56
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В подмосковном супермаркете охранник задушил покупателя
Конфликт между охранником одного из сетевых продуктовых магазинов и покупателем произошел вечером 22 июня.
Обновлено в 05:56
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Кино
Марк Хэмилл рассказал о девятом эпизоде «Звездных войн»
Обновлено в 09:29
Происшествия
Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции
Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
Обновлено вчера в 07:37
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Политика
Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы
При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе
Обновлено в 08:06
Транспорт
Более 20 мостов построят в Москве за пять лет
Более 20 мостов планируют построить в Москве.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Экономика
Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов
В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено вчера в 17:04
Экономика
Срок завершения строительства ЦКАД перенесен на 2021 год
Правительство РФ утвердило перенос сроков завершения строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) с 2020 года на 2021 год, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпал труп
Обновлено в 03:01
Игры
Разработчики Cyberpunk 2077 выпустят еще две игры
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Экономика
Суд признал банкротом производителя водки «Путинка»
Предприятие выпускало также водку «Старая Москва» и «Столичная». О решении Арбитражного суда Московской области сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Общество
СМИ: вице-президент США прервал визит в Нью-Гэмпшир и экстренно возвращается в Вашингтон
Вице-президент США Майк Пенс, который во вторник должен был выступить на мероприятии в штате Нью-Гэмпшир, экстренно возвращается в Вашингтон.
Обновлено в 12:17
Гаджеты
NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER
Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Под Воронежем мужчина упал в мазутную реку и чудом выжил
Обновлено в 11:34
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
Обновлено в 03:36
Хоккей
Зарипов открыл бутылку воды броском шайбы
Обновлено в 11:16
Происшествия
«Дело Голунова» передали из МВД в СК
Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).
Обновлено в 06:43