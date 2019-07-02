Полузащитник "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг объявил о том, что покинет команду. За каталонскую команду он выступал на правах аренды, его контракт принадлежит "Сассуоло". Посмотреть эту публикацию в Instagram Acaba aquí una de les experiències més emocionants de la meva carrera.

Боатенг сообщил об уходе из «Барселоны»

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