Футбол
Sport.ruБоатенг может перейти в «Ювентус» после травмы Кьеллини
Как сообщает Sky Sports, немецкий защитник Джером Боатенг может перейти из "Баварии" в "Ювентус". Туринцы заинтересованы в переходе футболиста из-за травмы Джорджо Кьеллини. Итальянский защитник из-за порванных крестообразных связок пропустит около полугода.
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