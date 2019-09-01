Как сообщает Sky Sports, немецкий защитник Джером Боатенг может перейти из "Баварии" в "Ювентус". Туринцы заинтересованы в переходе футболиста из-за травмы Джорджо Кьеллини. Итальянский защитник из-за порванных крестообразных связок пропустит около полугода.

Боатенг может перейти в «Ювентус» после травмы Кьеллини

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