Как сообщает Sky Sports, немецкий защитник Джером Боатенг может перейти из "Баварии" в "Ювентус". Туринцы заинтересованы в переходе футболиста из-за травмы Джорджо Кьеллини. Итальянский защитник из-за порванных крестообразных связок пропустит около полугода.

Боатенг может перейти в «Ювентус» после травмы Кьеллини

Футбол Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Зарю» в матче чемпионата Украины Футболисты киевского "Динамо" сыграли вничью с луганской "Зарей" в гостевом матче шестого тура чемпионата Украины.

Политика В России изменились правила призыва в армию С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.

Общество Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Автоспорт Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Политика Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.

Происшествия Консульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.

Наука Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.

Политика Президент Эстонии заявила об окончании Второй мировой 25 лет назад «Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск», — цитирует Кальюлайд канцелярия президента.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.

Хоккей «Авангард» победил ЦСКА и впервые выиграл Кубок Открытия Ответный матч команд состоится 27 октября и стартует в 17:10 по мск.

Общество Беллуччи и Кассель впервые появились вместе после развода Моника Беллуччи и Венсан Кассель развелись в 2013 году после 14 лет брака.

Армия и оружие Иран представил новый беспилотник Иран представил миру новый беспилотник. Об этом в воскресенье, 1 сентября, информирует агентство FARS.

Здоровье Названы ранние признаки диабета Специалисты из The Global Diabetes Community рассказали о симптомах диабета, которые люди могут спутать с признаками менее опасных заболеваний.

Политика Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.

Политика США пообещали Зеленскому всячески поддерживать Украину США будут поддерживать Украину, заявил американский вице-президент Майк Пенс на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Энергетика Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год".

Футбол Сборная Шотландии потеряла защитника перед игрой с Россией Защитник сборной Шотландии Грант Хэнли, скорее всего, пропустит предстоящие игры отборочного турнира чемпионата Европы-2020 из-за растяжения паха, информирует BBC.

Политика Борисов заявил об интересе Турции к истребителям Су-35 и Су-57 Российские многоцелевые истребители Су-35 и пятого поколения Су-57 могут реально заинтересовать Турцию, решение об их приобретении — за Анкарой.

Футбол Георгий Джикия: «Спартак» играл лучше «Зенита» Капитан «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Зенита» (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что принимает решение судейской бригады отменить гол красно-белых после использования ВАР.

Шоу-бизнес Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.